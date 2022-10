Inhaltsverzeichnis

Was ist Ozon?

Ozon ist ein Gas, das für den Menschen einmal gut und einmal schlecht ist – abhängig davon, wo es sich gerade befindet. Es ist ein aus drei Sauerstoffatomen aufgebautes Molekül O3 und ist farblos bis bläulich, in hoher Konzentration auch tiefblau. Nach wenigen Tagen zerfällt es zu Sauerstoff. Es ist ein starkes und giftiges Oxidationsmittel. Bei Menschen und Tieren führt es – je nach Konzentration – zu Reizungen der Atemwege und Augen. Außerdem kann es Atemwegserkrankungen begünstigen. Das gilt für Ozon in Bodennähe. Auch in größerer Höhe, in der Troposphäre (unterste Atmosphärenschicht vom Boden bis zu 18 km), ist es alles andere als gut. Hier zählt es zu den drei größten Treibern der globalen Erwärmung (nach Kohlendioxid und Methan). Bis hierher ist Ozon also eher unerwünscht. In der Stratosphäre (sie schließt an die Troposphäre an und reicht dann bis etwa 50 km) dagegen ist Ozon enorm wichtig. Hier bildet es die Ozonschicht, die alles Leben auf der Erde vor Schädigung durch gefährliche ultraviolette Strahlen der Sonne schützt.

Ozonschicht

In der Ozonschicht entsteht das Ozon aus Luftsauerstoff. Die Sauerstoffmoleküle (O₂) werden durch den energiereichen Anteil des Sonnenlichts (UV-C) aufgespalten. Die einzelnen Atome verbinden sich dann schnell zu Ozon (O3). Da das Gas sehr lichtempfindlich ist, zerfällt schnell wieder. Durch die Sonneneinstrahlung wird es allerdings – vereinfacht ausgedrückt – gleich wieder neu gebildet. Die Ozonschicht absorbiert UV-B- und UV-C-Strahlen und schützt so das Leben auf der Erde vor Strahlenschäden. Ozon hat auch einen großen Einfluss auf die Temperatur der Stratosphäre. Zu viel davon sorgt für eine Verstärkung des Treibhauseffekts. Zu wenig führt zum Ozonloch.