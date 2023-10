Eveline Wild ist auf einem Bauernhof in Inzing, einer Ortschaft nahe Innsbruck, aufgewachsen. Sie ist nicht die einzige Prominente, die der Ort hervorgebracht hat. "Andi Knoll, Benni Hörtnagl, Nadine Beiler - irgendwie sind das sehr lustige Leute, die daher kommen", meint Wild im Gespräch mit News.at. Sie ist das älteste von vier Kindern, hat zwei Brüder und eine Schwester, die allesamt immer noch in Inzing wohnen.

Das Aufwachsen auf dem Dorf als "Landei" sei super gewesen, meint Eveline Wild heute. Am Bauernhof habe es immer viel Arbeit gegeben, größere Ausflüge oder Urlaube gab es daher nicht, dafür fehlte die Zeit. Dies sei ihr aber erst rückblickend aufgefallen, als Kind habe sie es nicht vermisst, so Wild.

Eveline Wild und die Liebe zur Patisserie

Die Leidenschaft für die Patisserie erwachte bereits in sehr jungen Jahren. Als kleines Mädchen begleitete Eveline Wild ihre Mutter immer zum Friseur und vertrieb sich die Wartezeit ein paar Häuser weiter in der lokalen Konditorei. "Der Ort hatte einen ganz eigenen Charme, den es so heute gar nicht mehr gibt", schreibt sie auf ihrer Homepage. Süßes Windgebäck, glasierte Petit Fours und meisterhafte Torten - "Ich habe es geliebt", so Wild. Auch ihre Mutter habe viel gebacken, "aber diese raffinierten Kreationen beim Konditor waren etwas Besonderes. Und letztendlich meine berufliche Inspiration."

Nach der Schule absolvierte Eveline Wild eine Lehre als Konditorin, die sie mit Auszeichnung abschloss. Hätte es einen Plan B gegeben? "Ja, aber alles, was in Frage gekommen wäre, hat die gleiche Ader. Alles hat mit hübschen Dingen zu tun", erklärt sie im Interview mit News.at. Auch Floristin oder Schneiderin hätte sie werden können. Ein Interesse gab es auch für Grafik und Fotografie, "aber das war ja für mich nicht greifbar. Wenn ich zu meinen Eltern gesagt hätte, ich studiere Grafik oder Grafikdesign, hätten die mir ja den Vogel gezeigt", meint Wild.

Die Entscheidung, Konditorin zu werden, erwies sich als goldrichtig. Im Jahr 2001 nahm die Inzingerin an der Berufsweltmeisterschaft "World Skills" in im südkoreanischen Seoul teil und holte sich die Goldmedaille. Zwei Jahre später absolvierte Eveline Wild die Meister- und Ausbildnerprüfung - erneut mit "ausgezeichnetem Erfolg".

© privat Ein Blick ins Fotoalbum: Eveline Wild bei der Weltmeisterschaft in Seoul

Ihr Beruf führte Eveline Wild schon durch halb Österreich, im Jahr 2008 ist sie in St. Kathrein am Offenegg in der Steiermark, dem Heimatort ihres Verlobten, dem Hauben-Koch Stefan Eder, sesshaft geworden. Das Paar führt gemeinsam das Vier-Sterne-Hotel "Der WILDe EDER", wo die gelernte Konditorin Koch- und Back-Kurse anbietet. Wer beispielsweise als Anfänger innerhalb eines halben Tages lernen möchte, die perfekte Sachertorte oder Schwarzwälder Kirschtorte für die nächste Familienfeier zu produzieren, der ist bei Eveline Wild an der richtigen Adresse.

Ihre Ganztageskurse richten sich hingegen an Menschen mit Vorkenntnissen. "Da setze ich voraus, dass jemand einen Biskuitteig machen kann", so Wild, denn "so ein Kurstag ist nicht lange und die Leute, die mir zu mir kommen, wollen ein möglichst breites Feld sehen."

Eveline Wilds Weg zur ORF-Köchin

Seit dem Jahr 2012 ist Eveline Wild auch im ORF als Köchin zu sehen. Beim Casting konnte die gebürtige Tirolerin nicht nur mit ihrer Zitronentarte überzeugen, sondern begeisterte auch mit ihrem natürlichen Charme vor den Fernsehkameras. Lange Zeit war sie in den Kochsendungen "Frisch gekocht" und "Schmeckt perfekt" an der Seite von Andreas Wojta und Alexander Frankhauser ("Andi und Alex") zu sehen. Auch neben Elisabeth Engstler präsentiere Eveline Wild ihre Back-Künste.

© ORF/Günther Pichlkostner Eveline Wild in der ORF-Sendung "Frisch gekocht"

Bei Silvia Schneiders ORF-Sendung "Silvia kocht" ist Eveline Wild inzwischen nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit zu sehen. Schneider habe ein "ganz anderes Konzept", bei ihr sind die Köche und Köchinnen jeweils eine ganze Woche lang zu sehen. Für die Konditorin wäre es "prinzipiell kein Problem", jeden Tag zu backen, doch für die Zuschauer:innen würde dies möglicherweise nicht so gut passen, meint sie.

Der "WILDe EDER", ein Familienhotel

Die Trauer über die verminderte Sendezeit hält sich in Grenzen, denn Eveline Wild ist auch so gut beschäftigt. Ihren TV-Auftritten verdankt sie aber ihre Berühmtheit, für die sie sehr dankbar ist, hat sie doch auch direkte positive Auswirkungen auf den Erfolg ihres Familienhotels, das vom "Almenlandgasthof Eder" über das "Wohlfühlhotel Eder" vor einigen Jahren schließlich zu "Der WILDe Eder" wurde. "Uns würde es vielleicht sonst gar nicht mehr geben", sagt Wild ehrlich. Es seien "zehn ganz harte Jahre" gewesen, "bevor irgendwann mal eine schwarze Zahl auf der Bilanz gestanden ist."

» Es ist Knochenarbeit, nicht nur das 'Fernseh-Bling-Bling' «

Durch ihre Präsenz im Fernsehen wurde auch bald ein Verlag auf Eveline Wild aufmerksam, das erste Backbuch erschien. Was jetzt so einfach klingt, war jedoch "Knochenarbeit". "Die Quintessenz, wenn ich jetzt über meine Vergangenheit nachdenke, ist: Ich habe immer gemacht - und zwar Tag und Nacht", erklärt die TV-Köchin, die nicht auf das "Fernseh-Bling-Bling" reduziert werden möchte, im Gespräch mit News.at.