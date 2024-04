EM 2024: Österreich vs. Niederlande

Inhaltsverzeichnis:

Österreich vs. Niederlande bei der EM 2024

Am Dienstag, dem 25. Juni 2024, trifft Österreich in der Gruppe D auf die Niederlande. In der FIFA-Weltrangliste liegt die Elftal auf Platz 7. Bei der WM in Katar schafften es die Niederländer bis ins Viertelfinale, wo man gegen den späteren Weltmeister Argentinien im Elfmeterschießen verlor. Damals saß noch Louis van Gaal auf der Trainerbank, seit März 2023 heißt der Bondscoachs Ronald Koeman.

Bisherige Begegnungen AUT vs. NED

Seit 1984 sind Österreich und die Niederlande 10 Mal aufeinander getroffen. Sieben Niederlagen, ein Unentschieden und zwei Siege - so sieht die Bilanz der ÖFB-Elf gegen die Oranjes aus. Der letzte Sieg datiert jedoch aus dem Jahr 1990. Bei der bisher letzten Begegnung im Zuge der EM 2021 setzte es eine 0:2-Niederlage.