Inhaltsverzeichnis

Was ist ein Widget?

Der Name Widget setzt sich aus den Begriffen Window (Fenster) und Gadget (kleines, raffiniertes technisches Gerät) zusammen. Es handelt sich dabei um einfach zu bedienende Programmelemente, die auf dem Handy- oder Tabletbildschirm angezeigt werden. Ein Widget bezeichnet also ein Element auf dem Bildschirm eines Tablets oder Computers, das interaktiv genutzt werden kann. Im Unterschied zu Apps können Widgets aber nicht selbstständig verwendet werden, sondern immer nun in Verbindung mit einer bereits bestehenden App. Als User:in kann man so seinen Handybildschirm personalisieren und hat jene Dienste, die man oft verwendet, rasch und unkompliziert griffbereit. So kann man beispielsweise das derzeitige Wetter oder die aktuellen Nachrichten sehen, ohne dazu die ganze Nachrichten- oder Wetterapp öffnen zu müssen.

Wie funktioniert ein Widget?

Widgets haben einen begrenzten Funktionsumfang und sind im Hintergrund aktiv: Bei einer bestehenden Internetverbindung versorgt sich das Miniprogramm selbstständig mit Informationen und stellt diese dann zum raschen Abruf bereit. Um an die Informationen zu kommen, muss das Widget angeklickt werden. Über Zusatz-Apps aus dem Play Store, wie zum Beispiel Buzz Widget, kann man auch eigene Widgets erstellen.