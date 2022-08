Grundbuchauszug: Wichtiges Register für den Kauf einer Immobilie

Das Grundbuch besteht aus fünf unterschiedlichen Bestandteilen: Das Hauptbuch enthält die wesentlichen Informationen, die auch auf dem Auszug stehen. Ins Verzeichnis der gelöschten Eintragungen kommt ein Eintrag aus dem Hauptbuch, wenn er gelöscht wurde. In den Hilfsverzeichnissen stehen zusätzliche Angaben, wie beispielsweise zu Namen und Adressen von früheren Grundstückeigentümern. Die Urkundensammlung umfasst die für Einträge und Änderungen notwendigen Dokumente (zum Beispiel einen Kaufvertrag). Die Grundbuchsmappe besteht aus einer Karte von der Lage der Grundstücke beziehungsweise ihrer Grenzen.

Möglich ist eine Einsicht in das Hauptbuch, welches wiederum in Katastralgemeinden gegliedert ist, sowie in die verschiedenen Hilfsverzeichnisse, in das Verzeichnis der gelöschten Eintragungen und in die aktuelle Grundbuchsmappe. Möchte man wissen, wem ein Grundstück gehört und welche Recht dazu vermerkt sind, dann benötigt man einen Grundbuchauszug aus dem Hauptbuch.

Ein Grundbuchauszug kann mittlerweile auch online erfolgen. Mehrere Firmen bieten eine Abfrage im Netz an. Auch diese Dienste sind kostenpflichtig.

Übersicht zu Online-Abfragen:

Das Bundesministerium für Justiz listet auf seiner Homepage eine Übersicht der berechtigten Stellen auf.





Wie ist ein Grundbuchauszug aufgebaut?

Ein Grundbuchauszug in Österreich besteht aus dem Kopf, der Aufschrift und den Blättern A1, A2, B und C.

Im Kopf des Grundbuchauszuges finden sich nebst dem Abfragedatum die Katastralgemeinde, zu der die Liegenschaft gehört, die Einlagezahl sowie das zuständige Bezirksgericht. Die Einlagezahl (EZ) identifiziert eine bestimmte Grundbucheinlage ganz genau und ist am Grundbuchauszug oben rechts ersichtlich. Der Kataster gibt an, wie ein bestimmter Bezirk in Grundstücke unterteilt ist und wo sich die genauen Grenzen befinden. Die darin enthaltenen Koordinatenangaben legen Grundstückgrenzen verbindlich fest.

Das Buch "Immobilienkauf und -finanzierung für Selbstnutzer: Geld sparen und Fehler vermeiden beim Kauf der eigenen vier Wände" können Sie hier erwerben.*

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.

In der Aufschrift findet man unter der Bezeichnung „Letzte TZ“ (Tagebuchzahl) die Aktenzahl, zu der in dieser Einlage die jeweils letzte Eintragung vollzogen worden ist. Dies erleichtert den Vergleich mit älteren Grundbuchsauszügen, man kann somit leicht feststellen, ob sich seit der letzten Grundbuchseinsicht etwas geändert hat. Ebenso aufgeführt wird die Tagebuchzahl von Anträgen, die noch in Arbeit sind. Dieser Zustand wird auch als „Plombe“ bezeichnet. Der Stand des Grundbuchs wird sich im Rang dieses Antrags also wahrscheinlich noch ändern.

Außerdem finden sich in der Aufschrift Hinweise auf Wohnungseigentum, Baurechte oder Öffentliches Gut. Hier werden auch sogenannte Vulgonamen eingetragen.

Auf dem A1-Blatt finden sich die Grundstücksnummer und die Zugehörigkeit zum Grenzkataster. Dieser dient zum verbindlichen Nachweis der Grundstücksgrenzen. Die Grenzpunkte sind im System der Landesvermessung unter Anschluss an das amtliche Festpunktfeld vermessen und koordiniert und können jederzeit in der Natur wiederhergestellt werden. Zum A1-Blatt gehören zudem das Flächenausmaß und die Adresse der zum Gutsbestand gehörenden Grundstücke.

Am A2-Blatt sind Änderungen am Grundbuchskörper vermerkt, ebenso öffentlich-rechtliche Verpflichtungen sowie dingliche Rechte an der Immobilie. Das B-Blatt gibt Aufschluss über Miteigentumsanteile und deren Eigentümer und Anführung des Geburtsdatums und der Adresse. Auf dem C-Blatt schließlich sind alle Belastungen wie Pfandrechte und Dienstbarkeiten mit allen dafür rechtserheblichen Tatsachen aufgeführt.

Wie funktioniert eine Eintragung ins Grundbuch?

Die Eintragung eines Rechtes in das Grundbuch bezeichnet man als Einverleibung. Diese Bezeichnung gilt auch für die Löschung eines im Grundbuch eingetragenen Rechtes. Darüber hinaus gibt es noch die Vormerkung, die Anmerkung und die Ersichtlichmachung.

Das Buch "Das Grundbuch in der Praxis: Das ABC der Grundbuchseintragungen" können Sie hier erwerben.*

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.

Jede Art der Grundbuchsänderung ist als schriftlicher Antrag einzubringen. Je nachdem, welche Rechte eingetragen werden sollen, fallen auch verschiedene Gebühren an. Diese sind Bestandteil der sogenannten Kaufnebenkosten.

Beispiele für Gebühren: