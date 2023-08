Dieser Tage haben die Aufnahmetests an den MedUnis stattgefunden. Sind Sie wie Johanna Mikl-Leitner der Meinung, dass man deutsche "Numerus-Clausus-Flüchtlinge" aussperren sollte?

Nein. Ich bin der Meinung, dass man die Zahl der Studienplätze an den medizinischen Universitäten erhöhen sollte. Das ist ja ein bizarres Schauspiel: Tausende junge Menschen kommen in Graz in die Stadthalle zum Test und 380 werden genommen. Und das in einer Zeit, wo wir dringend Ärztinnen und Ärzte suchen.

» Wir brauchen empathische Ärztinnen und Ärzte und nicht ausschließlich junge Leute, deren größtes Ziel der Nobelpreis ist «

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker fordert eine Verdoppelung der Plätze.

Peter ist ein Mann des zugespitzten Wortes. Ich brauche keine Verdoppelung, aber jedenfalls eine Aufstockung. Zudem muss man sich anschauen, ob die Zugangstests überhaupt adäquat sind. Ich habe nichts davon, wenn die jungen Medizinerinnen und Mediziner wissen, wenn sich das erste Zahnrad in die eine Richtung dreht, in welche sich dann das siebente in irgendeiner Konstruktion dreht. Wir brauchen empathische Ärztinnen und Ärzte, die bereit sind, versorgungswirksam im ganzen Land tätig zu sein, und nicht ausschließlich junge Leute, deren größtes Ziel der Nobelpreis ist.

Fachleute sagen, es gebe genug Studienplätze.

Tatsächlich sieht man ja in den Zahlen ein deutliches Wachstum. Im Jahr 2002 hatten wir in der Steiermark circa 5.400 Ärztinnen und Ärzte. 2022 waren es circa 6.700. Aber wir haben ein Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, das gegenüber der Arbeitszeitrichtlinie der EU gold plating darstellt. Wir haben sehr viele Ärztinnen und Ärzte, die nur in Wahlarztpraxen arbeiten. Wir brauchen aber Kassenärztinnen und -ärzte und medizinisches Personal in den Spitälern. Da ist es notwendig, das Bewusstsein ein wenig zuzuspitzen, dass Versorgungswirksamkeit wichtig ist und Studienplätze auszubauen, damit vielleicht mehr Leute in diese Bereiche gehen.

Wie viele Studienplätze wollen Sie zusätzlich?

In Graz gibt es einen wunderbaren neuen MedCampus. Wenn wir da 100 Ausbildungsplätze mehr machen, wird die Welt infrastrukturell auch nicht untergehen.

Der gebürtige Grazer begann seine politische Laufbahn als Landesschulsprecher und Landesobmann der ÖVP-nahen Union Höherer Schüler. Er war Landesobmann der Jungen ÖVP. Nach seinem Jus-Studium war Drexler zunächst ÖVP/ÖAAB-Fraktionsschef in der steirischen Arbeiterkammer und Mitglied des Vorstands der Bundesarbeiterkammer. Ab 2000 war Drexler Landtagsabgeordneter, ab 2003 Klubobmann der ÖVP. 2014 wechselte er in die Landesregierung. Seit 4. Juli 2023 ist er Landeshauptmann.

Bund und Länder diskutieren eine Gesundheitsreform: mehr Kassenordinationen, weniger Ambulanzbesuche lautet das Ziel. Wird es erreicht werden?

Die schnellen Erfolge gibt es in diesem Bereich nicht. Man muss mit Hartnäckigkeit in die richtige Richtung gehen. Etwa indem die Primärversorgungseinheiten ausgebaut werden. Erlauben Sie mir da einen Exkurs: Es gehört zur österreichischen politischen Ungeschicklichkeit dazu, solche Dinge mit möglichst technokratischen, unaussprechlichen Namen zu versehen. Kein Mensch in dieser Republik, der nicht direkt im System steckt, kann erklären, was eine "PVE" ist.

Und zwar?

Eine Primärversorgungseinheit. Wir nennen das in der Steiermark "Gesundheitszentrum". Das durchflutet ja die Gesetzgebung und die Politik, dass Wortungetüme das Licht der Welt erblicken, die nicht unbedingt dazu angetan sind, Dinge populär zu machen. Mit den Gesundheitszentren ist der niedergelassene Bereich für Ärztinnen und Ärzte attraktiver. Wir haben gesehen, dass es in Regionen, wo es schwierig war, ärztliche Einzelkämpfer zu finden, funktioniert hat, Gesundheitszentren zu etablieren. Dort gibt es nicht nur Ärzte, sondern auch Pflegepersonen und vieles mehr. Das ist ein wichtiger Weg, den man mit Hartnäckigkeit gehen muss. Aber ich habe leider den Eindruck, dass die Sozialversicherung, besonders die Gesundheitskasse, nach ihrem Fusionierungsstillstand noch nicht in die Rolle zurückgefunden hat, ein treibender Partner bei Reformen zu sein.

Diese Kritik gibt es auch an der Ärztekammer.

Mit ihr haben wir zuletzt konstruktive Gespräche geführt. Aber manchmal hat man den Eindruck, dass sie doch systemkonservierend wirken will.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 28+29/2023 erschienen.

Wie viele Ärzte fehlen in steirischen Spitälern?

Etwa 200 bei mehr als 2.000 angestellten Ärztinnen und Ärzten. Aber wir haben ein umfangreiches Gesundheitspaket geschnürt. Das bringt strukturelle Anpassungen an beinahe allen Standorten und zweitens ein Personalpaket in Höhe von 130 Millionen Euro pro Jahr. Damit wird das Gehaltsschema im ärztlichen und, noch wichtiger, im Pflegebereich verbessert. Die Steirische Krankenanstaltengesellschaft KAGes wird ein attraktiverer Dienstgeber.

Aus den Wiener Spitälern kommen im Wochentakt Alarmmeldungen. Wie sieht es in der Steiermark aus?

Das ist nicht nur ein Wiener Problem. Wir sind aber in die Offensive gekommen. Strukturelle Anpassungen bringen eine bessere Abstimmung der Spitäler untereinander. Wir haben die meisten Standorte in Krankenanstaltenverbünden organisiert. Das ist natürlich eine diffizile politische Aufgabe. Viele in der Politik trauen sich ja überhaupt nicht mehr, an irgendwelchen Schrauben im Gesundheitssystem zu drehen. Aber es ist nicht möglich, jede Abteilung für alle Ewigkeit an jedem Standort führen. Wir haben medizinischen Fortschritt und Spezialisierungen. Daher braucht es kluge Systeme, wie man eine flächendeckende Versorgung für die Zukunft aufbaut. Das ist nicht unmöglich.

Das Burgenland hat die Gehälter für Spitalsfachärzte stark erhöht.

Wir haben derzeit einen sehr nachfragedominierten Arbeitsmarkt und in etlichen Bereichen Arbeitskräftemangel. Auch die steirischen Gemeinden wollen ihr Besoldungsrecht ändern, weil man am Markt für gewisse Qualifikationen nicht konkurrenzfähig ist. Bei den Ärztinnen und Ärzten wäre es dringend notwendig, dass sich die Länder an eine Angleichung bei den Gehältern halten und nicht basarartig einen verderblichen Wettbewerb beginnen. Es wurde von uns nicht gerade als freundlicher Akt gesehen, dass seitens des Burgenlands in steirischen Zeitungen inseriert wird: Liebe Ärzte, kommt ins Burgenland. Bei uns ist die Welt besser.

Noch einmal zu den "Numerus clausus-Flüchtlingen": Es gibt diese Quote für EU-Studierende auch deshalb, weil Deutsche bei den Aufnahmetests zu Beginn besser als österreichische Maturanten abgeschnitten und mehr Plätze bekommen haben. Sollte man da nicht über das Schulsystem nachdenken?

Ich habe zuletzt die Maturantinnen und Maturanten getroffen, die mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden haben. Es ist erfrischend, wie viele talentierte, beherzte, gut ausgebildete junge Menschen es in unserem Land gibt. Man sieht das ja auch bei der Mathematik-Olympiade und ähnlichen Bewerben. Natürlich hat das Bildungssystem in Österreich seine Probleme, ich würde es mir aber nicht in Grund und Boden reden lassen wollen. Ich sehe es ja bei meinen Kindern: Die haben nur in der Schule besseres Englisch gelernt, als wir vor 20,30 Jahren. Man sollte nicht so tun, als wäre immer alles schlecht.

Man könnte einwenden, dass ihre Kinder möglicherweise bessere Chancen haben als etwa Kinder aus bildungsfernen Familien.

Ich glaube schon, dass wir in Österreich ein System haben, das für viele, wenn nicht alle Chancen bietet. Es ist ja nicht so, dass der Schulbesuch an Schulgeld gebunden wäre. Ich glaube, dass es sehr viele Chancen in diesem Land gibt.

Wir reden das Land schlecht?

Wenn man den internationalen Rundumblick hat, kommt man darauf, dass Österreich ein Land ist, wo man auf sehr viele Umstände eigentlich stolz sein kann. Wenn sich jemand im Ausland verletzt hat oder krank geworden ist, will man diesen Menschen schnell nach Österreich bekommen. Das deutet nicht darauf hin, dass das Gesundheitssystem von allen als das allerschlechteste erkannt wird. Aber natürlich gibt es Probleme: Wir haben da und dort Wartezeiten, die dem Personalmangel geschuldet sind. Wenn man in manchen Fällen über ein Jahr auf eine Operation wartet, dann gilt es, das abzustellen. Aber die Qualität des Gesundheitssystems stimmt in aller Regel.

War Mikl-Leitners Vorstoß populistisch? Wie viel Populismus verträgt die ÖVP?

Da müsste man zuerst Populismus definieren. Nicht jede Position oder Forderung, die der jounalistischen Twitter-Blase nicht entspricht, ist per se populistisch.

Wenn Politikeraussagen nur der Emotion dienen und nicht der Lösung eines Problems, kann man sie populistisch nennen.

Ich glaube, dass die ÖVP grundsätzlich eine Partei der vernünftigen Mitte sein sollte. Gerade zurzeit, wo wir einerseits eine sehr pointierte rechtspopulistische Flanke haben und eine sich noch weiter nach links orientierende SPÖ. Da ist es wichtig, eine Position der vernünftigen Mitte einzunehmen. Dafür gibt es durchaus einen Markt an Wählerinnen und Wählern. Ich glaube nicht, dass alle nur an marktschreierischen Positionen interessiert sind. Vielleicht ist das ein frommer Wunsch, vielleicht aber auch eine berechtigte Hoffnung.

Ist die ÖVP in der konstruktiven Mitte angekommen?

Sie kommt von dort. Wenn man eine vernünftige Position zur Migration hat -nämlich illegale Migration unterbinden, guten Außengrenzschutz der EU und eine klar geregelte Zuwanderung nicht zuletzt in den Arbeitsmarkt -, wird man gleich in die rechte Ecke gestellt. Die ÖVP teilt diese Position mit der CDU und der CSU, das sind ja auch keine Rechtsabweichler, sondern bürgerliche Parteien der Mitte.

© News/Ricardo Herrgott IN DER MITTE. Drexler sieht die Position der ÖVP in der "konstrultiven Mitte" und er sagt: "Man sein, dass die Vernunft nicht so sexy ist wie eine Randposition, aber sie kann eine gehörige Attraktivität entwickeln"

Wird man mit konstruktiven Tönen heute noch gehört? Oder nur mit Emotionen?

Politik braucht Emotionen und vor allem Empathie. Ich kann ja als Politiker nicht nur als Technokrat wahrgenommen werden. Mag sein, dass die Vernunft nicht so sexy ist, wie eine Randposition, aber sie kann dennoch eine gehörige Attraktivität entwickeln.

» Die SPÖ ist schon lange von der Regierungsverantwortung befreit und im Komfort der oppositionellen Freiheit «

Wie?

Indem man eine vernünftige Position einnimmt und danach handelt. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du in der Opposition bist oder in der Regierung. In der Regierung ist a priori mehr Vernunft, mehr Kompromiss, mehr echtes Leben. In der Opposition kann man viel behaupten. Ein Beispiel: Der Herr Kickl erklärt, dass er als Kanzler die Migration in den Griff bekommen wird und tritt vor der bauMax-Halle in Leoben auf (eine Bundesbetreuungseinrichtung für Asylwerber, Anm.) , die im Übrigen im Moment keinen einzigen Asylanten beherbergt. Was hat Herr Kickl denn als Innenminister zusammengebracht? Hat er die bauMax-Halle geschlossen? Nein. Da sieht man schon, in der Opposition kann man immer alles verheißen. Das Gleiche gilt für die SPÖ, die auch schon lange von der Regierungsverantwortung befreit und im Komfort der oppositionellen Freiheit ist. Die ÖVP ist eine Regierungspartei und daher von der täglichen Mühsal begleitet, Kompromisse mit dem Koalitionspartner finden zu müssen. Gesundheit, Pflege, Bildung, Inflation und der Klimaschutz als die große Herausforderung unserer Epoche - wenn ich da vernünftige Positionen habe, die sich von der schrillen Empörung der Opposition unterscheiden, kann man damit auch reüssieren.

Als Querdenker in der Politik noch ein Lob war, gab es viele davon in der ÖVP. Leute, die die Inhalte ihrer Partei gegen den Strich gebürstet haben. Wo sind die jetzt? Sie waren auch einer.

Ich hab ausreichend Erfahrung in abweichenden Meinungen. Das zeichnet besonders die steirische ÖVP aus, wir haben gerade unseren programmatischen Prozess mit dem Modell Steiermark neu begonnen. Es geht ja in der Politik nicht nur darum, die Probleme der Gegenwart zu lösen, sondern man muss wissen, wohin will man mittel-und langfristig. Hier sind alle Meinungen gefragt, dann gibt es eine Abstimmung, einen Kompromiss oder eine Mehrheitsmeinung.

Gab es früher mehr Querköpfe z. B. im Parlament?

Nicht jeder mit einer anderen Meinung ist von vornherein eine Bereicherung.

Definiere Bereicherung. Aus der Sicht des Parteichefs ist vielleicht manche kritische Aussage, die Sinn macht, keine Bereicherung.

Das mag schon sein. Wichtig ist, dass es eine gute Diskussionskultur gibt. Oft wird die Vergangenheit verklärt. Früher ist die ÖVP kritisiert worden, dass sie ein zerstrittener Haufen ist und die Landeshauptleute immer die Bundesparteiobleute absageln.

War doch spannend.

Aus journalistischer Perspektive mit Sicherheit. Aus meiner nicht. Der schnelle Reflex, sofort immer zu sagen, was alles ein Blödsinn ist auf Bundesebene, den brauche ich, ehrlich gesagt, nicht mehr.

Sie gelten als Großkoalitionär. Ist eine Koalition mit der SPÖ unter Andreas Babler erstrebenswert?

Ich kann nur sagen, dass wir in der Steiermarkt eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der steirischen Sozialdemokratie haben. Ich glaube an die Gestaltungskraft schwarzroter oder rot-schwarzer Regierungen, solange man eine gute, faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit findet. Was hat denn die SPÖ-ÖVP-Regierungen auf Bundesebene soweit gebracht, dass sie an Erschöpfung verschieden sind? Die haben immer geglaubt, es müssen die Regierungspartner einander die Opposition sein. Das funktioniert nicht. Eine Regierung muss als Kollektiv erlebbar sein. Ich denke schon, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auch auf Bundesebene möglich sein sollte. Was der neue SPÖ-Parteivorsitzende im Überschwang der Emotion herumformuliert, irritiert mich nicht über Gebühr.

Also lieber mit Babler als mit Kickl regieren.

Ich schließe natürlich auch die FPÖ für eine Zusammenarbeit nicht aus. Aber ich schließe aus, dass ich irgendeine Konstellation unterstütze, wo Herr Kickl Bundeskanzler wird.

Heißt unterm Strich: Es bleibt die SPÖ als möglicher Partner, nachdem die FPÖ schon gesagt hat, sie würde nur mit Kickl regieren.

Für mich sowieso. Wir wissen nicht, wie die Wahl ausgeht, welche Konstellation denkbar ist. Aber eines kann ich für mich ausschließen: Ich werde keinen Kanzler Kickl unterstützen. Das scheint mir eine obskure Vorstellung zu sein.

Wir treffen uns hier bei der Steiermark-Schau mit dem Titel "Vielfalt des Lebens" . Es geht auch um den Klimawandel. Wird die Natur irgendwann nur mehr ein Museumsstück sein?

Wir haben neben dieser Schau in der Tierwelt Herberstein in der Nähe auch noch das Haus der Biodiversität eröffnet. Wir müssen alles dafür tun, dass die Natur kein Museumsstück wird. Der Klimaschutz ist das Thema unserer Epoche. Wobei ich hinzufügen möchte, dafür wird es Technologie brauchen. Meine Vorstellung, dem Klimawandel zu begegnen, ist natürlich nicht eine Art Morgenthau-Plan aus Klimagründen. (Der damalige US-Finanzminister Henry Morgenthau wollte Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in einen Agrarstaat umwandeln, damit es nie wieder einen Angriffskrieg führen könne, Anm.) Wir brauchen Forschung, Entwicklung und technologischen Fortschritt, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen.

Sind Österreich und Europa da in einer Vorreiterrolle, oder werden wir abgehängt?

Steirische Leitbetriebe wie AVL oder Magna Steyr haben die Mobilitätswende befeuert. Unsere Industrie liefert laufend neue kleine Beiträge für den Klimaschutz. Aus der Holzindustrie kommen Leichtbaukomponenten für ICE-Züge und zwar nicht für die Innenausstattung, sondern für das Fahrwerk. Es gibt auch Leichtbau-Komponenten aus Holz für den Automobil-Bereich. Gerade die Steiermark hat hier große Chancen. Es gibt sogar Zahlen, wie viele 100 Millionen Tonnen CO2 durch steirische Green-Tech-Cluster-Produkte weltweit eingespart werden.

Der steirische ÖVP-Politiker Josef Riegler hat die Idee der ökosozialen Marktwirtschaft entwickelt. Mittlerweile hat die ÖVP in der Ökologie die Glaubwürdigkeit verloren.

Der Begriff der ökosozialen Marktwirtschaft stammt aus den 1990er-Jahren. Vieles an Bewusstsein, was für den Umweltschutz nötig ist, ist seither absolute Normalität geworden. Ich glaube schon, dass wir erkannt haben, dass eine entschlossenere Position im Klimaschutz gut ist, die diesen mit Wohlstand und Fortschritt verbindet. In der Steiermark haben wir den Klimaschutz an die Spitze gestellt. Auch auf regionaler Ebene kann man da sinnstiftende Beiträge leisten. Es gibt ja Leute, die sagen. Was können wir schon als kleines Land mit 1,2 Millionen Menschen machen? Wir werden die Welt nicht alleine retten. Wenn das jede Million sagt, kommen wir aus der Klimakrise nicht raus.

Hört man auch aus der ÖVP: Österreich sei ja nur für 0,2 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich und was können wir schon machen.

Glaube ich nicht. In unserem Regierungsprogramm haben wir uns auf ein Programm für freistehende Solaranlagen geeinigt. Wir haben Ziele für die Windkraft definiert. Es gibt in der Steiermark 105 Windkraftanlagen, 2030 sollen es 250 sein. Wenn ich sehe, dass andernorts Landtagswahlkämpfe von der Frage dominiert werden, ob es überhaupt ein Windrad geben soll, halte ich unsere Positionierung für bemerkenswert. Wir wollen die noch vorhandenen Potenziale für Wasserkraft nutzen, da geht es auch um die Modernisierung von Kraftwerken. Wir bekennen uns zu Biomasse und sehen Potenzial in der Geothermie im großen Stil. An all diesen Themen arbeiten wir zeitgleich.

» Wenn es bei einem Gesetz nicht schnell eine Einigung gibt, ist das nicht von vornherein Klimawandel- Leugnung «

Einige Bundesländer sind ambitioniert. Die Bundes-ÖVP macht keinen besonders fortschrittlichen Eindruck beim Klima.

Naja, die ÖVP ist aber Teil einer Bundesregierung mit den Grünen. Insofern glaube ich schon, dass auch der Bundesregierung geläufig ist, dass man gegen den Klimawandel etwas unternehmen muss. Wenn es bei konkreten Gesetzesvorhaben nicht schnell eine Einigung gibt, ist das ja nicht von vornherein Klimawandel- Leugnung, sondern ein ganz normaler politischer Verhandlungsprozess. Nachdem ursprünglich ausgegeben worden ist, diese Regierung wolle das Beste aus beiden Welten fusionieren - naja, da musst halt da und dort ein bisserl verhandeln, bis du das Beste aus beiden Welten destillieren kannst.

Sie sind jetzt seit einem Jahr Landeshauptmann. Ihr Vorgänger, Hermann Schützenhöfer, hat Sie bereits sehr früh als "Kronprinzen" aufgebaut. Machen Sie das womöglich auch schon?

(Lacht) Also, ich bin jetzt ein Jahr im Amt und kann sagen, dass mir das sehr viel Freude bereitet, auch in herausfordernden Zeiten, in denen der Diskurs zum Teil sehr schrill ist, fast immer eine Oktave zu hoch. Mein Ziel ist es, länger Landeshauptmann zu bleiben. Aber Sie haben schon recht: Man muss natürlich auch darüber nachdenken, welche anderen Persönlichkeiten kommen infrage. Es wäre aber eine Unzeit, solche Gedanken laut auszusprechen.

Dem oder der Kandidatin würde ein Prinz-Charles-Schicksal drohen?

Genau.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 28+29/2023 erschienen.