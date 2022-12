Biomasse: Biologische Energie als Zukunftsmodell?

Inhaltsverzeichnis:

Was ist Biomasse bzw. Bioenergie?

Der Begriff Biomasse bezeichnet alle Arten von Energieträgern, bei denen Photosynthese zum Einsatz kommt. Pflanzen, die ihre Energie über den Prozess der Photosynthese gewinnen, dienen somit als Grundlage für Biomasse. Während des Wachstums binden sie Kohlendioxide (CO2) aus der Erdatmosphäre und speichern somit die Energie. Verbrennt man die Pflanzen (oder verrotten diese) wird die chemische Verbindung wieder freigesetzt. Ob Holz, Gartenabfälle, Blumen, Wildkräuter, Eierschalen oder Kleintiermist: Alles, was einmal gelebt hat und pflanzlich gewachsen ist, gilt als Biomasse.

Bioenergie wiederum ist die Energie, die aus der Biomasse gewonnen wird. Sie zählt zu den erneuerbaren Energien und somit zu den umweltfreundlichen Formen der Energiegewinnung. Dabei ist sie besonders vielseitig einsetzbar, da die Biomasse in flüssigen, festen und gasförmigen Zuständen vorkommt.

Wozu dient Biomasse?

Biomasse dient vor allem als Energieträger und zählt zu den vielseitigsten und wichtigsten seiner Art. Da sie in unterschiedlichen Zuständen (fest, flüssig und gasförmig) verfügbar ist, kann sie auch für diverse Formen der Energiegewinnung genutzt werden. Neben Strom und Wärme können über sie Kraftstoffe erzeugt werden. In vielen Bereichen der Industrie und des täglichen Lebens kann sie fossile Energieträger ersetzen.

Dabei bietet Biomasse als Rohstoff einige weitere Vorteile: Sie steht unabhängig von Temperaturen und Jahreszeiten zur Verfügung. Im Gegensatz zu Windkraft oder Solaranlagen kann sie jederzeit abgerufen werden und ist so flexibel im Einsatz. Aus finanzieller Perspektive ist zu beachten: Bioenergie ist nicht an die preisliche Entwicklung von Gas, Öl oder Kohle gekoppelt. Somit ist die Energieform wirtschaftlich interessant und auch für alle, die ein Maximum an Unabhängigkeit anstreben.