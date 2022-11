Inhaltsverzeichnis:





Was ist Fernwärme?

Vorgänger der Fernwärmeheizung existierten bereits vor über 2.000 Jahren. Bereits im alten Rom wurde heißes Thermalwasser über Leitungssysteme zu Gebäuden als Bodenheizung transportiert. Seit Ende des 19. Jahrhunderts gab es in den USA, in der ehemaligen Sowjetunion, in China und auch in Teilen Europas immer wieder Anläufe oder gar dauerhafte Umsetzungen von Fernheiz-Systemen. Eine deutliche Verbreitung erfährt diese Technologie allerdings erst in den letzten Jahrzehnten.

Immer häufiger verfügen Gebäude oder Wohnungen nicht mehr über eigene eigenständige Heizungen, sondern werden aus der Ferne mit Wärme zum Heizen, manchmal auch mit Warmwasser versorgt. Fernwärme nahm laut Statistik Austria im Jahr 2020 etwa 6,9 Prozent des österreichischen Endenergieverbrauches ein. Am Wärmemarkt spielt Fernwärme eine immer größere Rolle.

Die Wärme, die dann über ein großteils unterirdisches Wärmenetz, also ein Netz aus besonders stark gedämmten Rohren geleitet wird, kann je nach Region und Anbieter aus unterschiedlichen Quellen stammen. Neben Biomasse, Müllverbrennungsanlagen, Abwärme aus Industrieprozessen, geothermischer und solarthermischer Energie dienen weiterhin auch fossile Brennstoffe wie Gas als Wärmelieferant.

Am Beginn stehen die Wärmeerzeugungsanlagen, die die entstehende thermische Energie in Form von Heißwasser an das Fernwärmenetz mit zugehörigen Pumpstationen übergeben. Am Ende stehen die Hausanschlüsse und Übergabestationen, an denen die Wärme an die Gebäudeheizungen übergeben wird.

Der Verbrauch bei Endkund:innen wird je nach Anbieter mittels Fernwärmezähler oder mittels Verdunstungsröhrchen gemessen und abgerechnet.