"Die Grünen sollten ihre Stimme nützen"

Man trifft Andreas Wabl in jener Substandard-Mezzanin-Wohnung im sechsten Wiener Bezirk, die ihm auch als Arbeitswohnung diente, als er Politiker in der Bundeshauptstadt war. Das alte Arbeitszimmer befindet sich noch fast im Originalzustand, ein alter Holzschreibtisch mit Rollladen im Eck, Bilder und Karikaturen an den Wänden. Ein Original von Gerhard Haderer zum Beispiel: Wabl, unschwer zu erkennen an seiner Haarmähne, zeigt den Mittelfinger. Eine Erinnerung an eine Episode im Parlament 1996, als Wabl Jörg Haider den Mittelfinger zeigte, nachdem dieser ihn als "Wappler" bezeichnet hatte. Die guten alten Zeiten. Eine andere Zeichnung zeigt Wabl als Klimaschutzbeauftragten von SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer.

Wabl, einer der ersten acht Nationalratsabgeordneten der Grünen und der einzige, der noch lebt und aus der Partei nicht ausgetreten ist, legt dieser Tage ein neues Buch über sie vor. Entstanden ist es gemeinsam mit seinem Neffen, dem Journalisten Stephan Wabl. Es erzählt die Geschichte der Grünen aus Wabls Sicht nach und setzt sich gleichzeitig kritisch mit der aktuellen Lage der Grünen auseinander.

Zeigen sie noch genug Profil in der Regierung mit der ÖVP? Warum können sich viele junge Fridays-for-Future-Aktivisten nicht mehr mit den Grünen identifizieren? Es gehört zu den Stärken von Wabls Buch, dass seine kritische Perspektive deutlich wird, aber auch die andere Seite zu Wort kommt. Vizekanzler Werner Kogler und Klubchefin Sigrid Maurer und andere grüne Stars wie Johannes Voggenhuber, Eva Glawischnig und Peter Pilz haben Wabl und Wabl für das Buch Interviews gegeben, in denen sie ihre Sicht der Welt und der Grünen erklären.

© Matt Observe Karikatur in Wabls Arbeitszimmer I. Andreas Wabl als Klimaschutzbeauftragter des damaligen Bundeskanzlers Gusenbauer. Die SPÖ-Hackeln fliegen tief. Die Zeichnung von Petar Pismestrović ist 2007 erschienen

Was der Altgrüne der derzeitigen Parteispitze vorwirft: Sie zeige zu wenig Profil und vergesse, wofür sie eigentlich steht. In der Partei, die jahrzehntelang für öffentlich ausgetragenen Streit und schmerzhafte persönliche Auseinandersetzungen stand, ist es seltsam still geworden, seitdem man mit der ÖVP regiert. "In einer ÖVP-Regierung mit grüner Beteiligung ist es natürlich schwer," räumt Wabl sein. "Du hast ein paar Ministerien, in denen du Verantwortung hast, aber außerhalb sind deine Gestaltungsmöglichkeiten sehr beschränkt." Grundsätzlich sei es die richtige Entscheidung gewesen, in die Regierung zu gehen, findet Wabl. "Aber jetzt sollten wir kritisch darüber diskutieren, was daran gut war und was weniger gut. Sonst verliert man die Basis, die Wählerinnen und Wähler. Ich glaube, dass mein Buch Diskussionen in Gang bringen kann und dadurch vielleicht auch wieder Wähler zurückkommen. Ich habe den Eindruck, dass diese Diskussion momentan fehlt."

Zwei Punkte sind Wabl inhaltlich wichtig. Erstens: "Der Punkt Gewaltfreiheit muss diskutiert werden. Wir sind doch nicht angetreten als Bellizisten, sondern als Friedenspartei." Und, zweitens die Frage der innerparteilichen Demokratie. "Wie hat ein Grüner aus den Bundesländern Zugang zu denen, die in der Regierung sitzen? Wo sind die Diskussionsforen? Das ist auch vernachlässigt worden. Alle sind irgendwie erleichtert, dass wir wieder im Nationalrat sind. Es war ja ein furchtbarer Kahlschlag, als wir rausgeflogen sind. In dieser Phase sind uns viele gute Leute abhanden gekommen. Dann kam der Erfolg bei der Nationalratswahl 2019, und gleich waren wir in der Regierung. Aber die parteiinterne Demokratie muss wieder gestärkt werden. Die SPÖ hat das erkannt, finde ich."