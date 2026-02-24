Immobilienwirtschaft will Evaluierung des Bestellerprinzips

Pisecky wünscht sich "erst einmal, dass das stattfindet, dass das evaluiert wird", damit der Markt professionell – mit allen Rechten und Pflichten – bearbeitet werde. Die aktuellen Provisionsbeschränkungen würden aber "die Makler aus dem Markt vertreiben". "Die Provisionen müssen geteilt sein, zwischen Konsument und Abgeber, damit die Verdienstmöglichkeiten wieder steigen und dass das Privatgeschäft in einem geringen Umfang bleibt", so der Obmann der Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder. "Wir wollen wieder als Doppelmakler tätig sein – wir bieten für beide Seiten Sicherheit."

"Unsere Vorstellung ist, dass man als Gesetzgeber sagt, dass es gut ist, dass es die Immobilienmakler gibt." Die Provision des Maklers sei "in jedem Fall günstiger", als hohe private Ablösen. Diese Zahlungen an den Vormieter gingen auch am Budget vorbei, da sie nicht versteuert würden. "Wenn ich einen professionellen Makler will, darf ich nicht die Berufsgruppe hinausdrängen, die dafür steht", sagte Pisecky.