„Wir schaffen leistbaren Wohnraum!“

Es ist die Einzigartigkeit einer ­Immobilie“, begründet der Immo­bilienentwickler Mario Bruckner-Simon seine Faszination für das Immobiliengeschäft und damit seinen 2008 vollzogenen Wechsel aus dem Finanzsektor. „Im Finanzwesen hast du meist Verträge, die duplizierbar sind – in der Immobilienbranche steht jedes Objekt für sich.“ Außerdem sei es immer wieder faszinierend, eine Stadt mitbauen zu dürfen und wachsen zu sehen. „Es ist ein gutes Gefühl zu beobachten, wie neuer Wohnraum entsteht.“

2014 gründet Mario Bruckner-Simon mit den gesammelten Erfahrungen als Immobilienmakler sein erstes Unternehmen mit Fokus auf Immobilienprojektentwicklung. Damals entwickelte er in der Grazer Keplerstraße ein modernes Zinshaus mit 14 Wohneinheiten, wobei die vollständige Realisierung des Bauvorhabens, der Bau des Gebäudes und der Verkauf der einzelnen Wohnungen damals noch nicht Teil seines Geschäftsmodells war: „Die Umsetzung eines Bauvorhabens bis zur schlüsselfertigen Wohnung ist letzten Endes immer eine Frage der Liquidität und mit einer schmalen Brieftasche ist es schlicht schwer, Häuser zu bauen“, scherzt er. Also wurde die Keplerstraße als rechtskräftig baugenehmigtes Immobilienprojekt weiterverkauft und so die Basis für Bruckner-Simons Unternehmensgruppe geschaffen.