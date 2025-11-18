Büroboom trotz Leerstand: Neue Arbeitswelten formen den Immobilienmarkt

Anfang Oktober wurde das neue Headquarter feierlich eröffnet. Mit den stickigen, lauten und schlecht belüfteten Großraumbüros vergangener Jahrzehnte hat der Neubau nichts mehr gemein. Stattdessen setzen Architekturbüros wie Foster + Partners auf ein Design, das sich am Menschen orientiert und auf Gesundheit, Wohlbefinden und Motivation abzielt.

Ziel ist es, dass Mitarbeitende gerne – und möglichst lange – im Büro bleiben. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz spielen außerdem eine zentrale Rolle. Das ist längst nicht nur eine ideologische Frage, sondern auch eine ökonomische: Steigende Energiekosten machen smarte Gebäudekonzepte zur Notwendigkeit. Dass kluges Design nicht nur gute Dämmwerte aufweist, sondern sich auch positiv auf die menschliche Psyche auswirkt, ist ein angenehmer Nebeneffekt.

Begriffe wie „biophiles Design“, die hierzulande noch erklärungsbedürftig klingen, gehören in den USA bereits zum Standard: Dabei handelt es sich um eine Entwurfsmethodik, bei der Innenraum und Natur gewissermaßen verschmelzen. Der Ansatz setzt auf natürliche Materialien wie Holz, Stein und Pflanzen und maximiert den Anteil natürlichen Tageslichts. In der 270 Park Avenue sollen die Fenster etwa 30 Prozent mehr Tageslicht in die Büros lassen. Ergänzt wird das Konzept durch eine „zirkadiane Beleuchtung“, die sich am biologischen Rhythmus des Menschen orientiert.

Der Turm gilt als das erste vollelektrische Hochhaus New Yorks, betrieben mit erneuerbaren Energien und ausgerichtet auf „netto null Betriebsemissionen“. Künstliche Intelligenz darf natürlich auch nicht fehlen: Die soll den Energiebedarf vorhersagen und entsprechend darauf reagieren können.