25 Jahre 3SI Immogroup: Wiener Immobilienentwickler feiert Jubiläum im Weltmuseum

Rund 280 Gäste aus Immobilienwirtschaft, Wirtschaft und Gesellschaft kamen am 11. September im Weltmuseum Wien zusammen, um das 25-jährige Bestehen der 3SI Immogroup zu feiern. Das Familienunternehmen nutzte den Abend für einen Rückblick auf seine Entwicklung vom Wiener Zinshausgeschäft zum Projektentwickler und Bauträger.
Die 3SI Immogroup hat ihr 25-jähriges Bestehen mit rund 280 Gästen im Weltmuseum Wien gefeiert. Langjährige Geschäftspartner, Wegbegleiter sowie Vertreter der Immobilienbranche und Wirtschaft folgten der Einladung des Wiener Familienunternehmens.
Mit dem Weltmuseum wählte die 3SI Immogroup einen Veranstaltungsort, der zugleich einen Bezug zum Kerngeschäft des Unternehmens herstellte. Die Verbindung historischer Bausubstanz mit zeitgemäßer Nutzung spielt auch bei zahlreichen Immobilienprojekten der Unternehmensgruppe eine zentrale Rolle.
Vom Wiener Zinshaus zum Projektentwickler
Die Wurzeln des Unternehmens reichen in die 1980er-Jahre zurück, als Gründer Harald Schmidt mit dem Erwerb und der Entwicklung von Immobilien begann. Im Jahr 2000 folgte der Ankauf eines Zinshauses in der Scholzgasse im zweiten Wiener Gemeindebezirk, 2001 wurde die 3SI Immogroup gegründet. Im selben Jahr trat Michael Schmidt in das Familienunternehmen ein.
In den folgenden Jahren wuchs die Gruppe zum Wiener Projektentwickler und Bauträger. Zu den Meilensteinen zählen der Ausbau des Immobilienbestands, das erste eigene Neubauprojekt im Jahr 2016 sowie das Überschreiten von 100.000 Quadratmetern Altbaufläche im Familienbesitz im Jahr 2018.
Heute beschäftigt die Unternehmensgruppe mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung wurden nach Unternehmensangaben mehr als 200 Projekte im Altbau- und Neubausegment umgesetzt.
Fokus auf Wiener Zinshäuser und Wohnbau
Einen Schwerpunkt bildet weiterhin die Entwicklung und Revitalisierung von Wiener Zinshäusern. 2023 bündelte das Unternehmen seine Erfahrungen in diesem Segment im „3SI Zinshausbuch“. Zwei Jahre später eröffnete die Gruppe einen Immobilien-Showroom auf der Kärntner Straße.
Geschäftsführer Michael Schmidt betonte beim Jubiläum den langfristigen Ansatz des Familienunternehmens. Auch künftig wolle man bestehende Bausubstanz erhalten, neuen Wohnraum schaffen und Projekte entwickeln, die über mehrere Generationen Bestand haben.
Gründer Harald Schmidt verwies ebenfalls auf diesen Anspruch. Immobilien seien für ihn stets langfristig zu betrachten gewesen, mit dem Ziel, bestehende Werte zu bewahren und für kommende Generationen weiterzuentwickeln.
Jubiläum mit Blick auf den Wiener Immobilienmarkt
Die Feier im Weltmuseum war damit nicht nur Rückblick auf ein Vierteljahrhundert Unternehmensgeschichte. Angesichts des weiterhin herausfordernden Umfelds am Wiener Immobilienmarkt stellte die 3SI Immogroup zugleich ihre langfristige Strategie in den Mittelpunkt.
Der Fokus soll auch in den kommenden Jahren auf der Revitalisierung historischer Gebäude, der Entwicklung von Wohnraum und langfristigen Investitionen in den Wiener Immobilienbestand liegen.