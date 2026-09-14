25 Jahre 3SI Immogroup: Wiener Immobilienentwickler feiert Jubiläum im Weltmuseum

Die 3SI Immogroup hat ihr 25-jähriges Bestehen mit rund 280 Gästen im Weltmuseum Wien gefeiert. Langjährige Geschäftspartner, Wegbegleiter sowie Vertreter der Immobilienbranche und Wirtschaft folgten der Einladung des Wiener Familienunternehmens.

Mit dem Weltmuseum wählte die 3SI Immogroup einen Veranstaltungsort, der zugleich einen Bezug zum Kerngeschäft des Unternehmens herstellte. Die Verbindung historischer Bausubstanz mit zeitgemäßer Nutzung spielt auch bei zahlreichen Immobilienprojekten der Unternehmensgruppe eine zentrale Rolle.

Vom Wiener Zinshaus zum Projektentwickler

Die Wurzeln des Unternehmens reichen in die 1980er-Jahre zurück, als Gründer Harald Schmidt mit dem Erwerb und der Entwicklung von Immobilien begann. Im Jahr 2000 folgte der Ankauf eines Zinshauses in der Scholzgasse im zweiten Wiener Gemeindebezirk, 2001 wurde die 3SI Immogroup gegründet. Im selben Jahr trat Michael Schmidt in das Familienunternehmen ein.

In den folgenden Jahren wuchs die Gruppe zum Wiener Projektentwickler und Bauträger. Zu den Meilensteinen zählen der Ausbau des Immobilienbestands, das erste eigene Neubauprojekt im Jahr 2016 sowie das Überschreiten von 100.000 Quadratmetern Altbaufläche im Familienbesitz im Jahr 2018.

Heute beschäftigt die Unternehmensgruppe mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung wurden nach Unternehmensangaben mehr als 200 Projekte im Altbau- und Neubausegment umgesetzt.