Auf Österreichs Feldern zeichnet sich gerade ab, was die Rekordtrockenheit auf dem Teller bedeutet. Wie verändert sich, was wir anbauen können? Und was heißt das für Preise, Versorgung und die Zukunft der heimischen Landwirtschaft?
von
Alexandra Polič
Die Äcker in der Südsteiermark liegen hell in der Sommersonne. Kurz vor Sonnenuntergang werfen die Pflanzen lange Schatten, Wind lässt die Blätter rascheln. Ein romantisches Bild, wäre da nicht der tote Mais. Die Pflanzen sind ausgebleicht, die Stängel hohl, die Kolben zum Teil leer. Zwischen den Reihen klaffen Risse im Boden. Es ist eine Region, in der sonst alles wächst und gedeiht: Kürbis, Obst – und eben auch Mais.
Aber heuer wird es in der Steiermark deutlich weniger Ernte geben. Manche Bauern konnten den Mais auf ihren Feldern gar nicht verkaufen. Bei den Äpfeln sind es gegenüber dem Vorjahr rund 35 Prozent weniger. Der Ölkürbis, für den das Bundesland bekannt ist, bringt rund 20 Prozent weniger Ernte. Beim Futter fehlen je nach Standort bis zu 70 Prozent. Die Hagelversicherung beziffert die Dürreschäden allein in der Steiermark mit 140 Millionen Euro.
Die Dürre ist kein Ausreißer. Sie entspricht dem, was Klimamodelle für Mitteleuropa seit Jahrzehnten vorhersagen. Der Sommer 2026 war in Österreich der heißeste seit Beginn der Messungen. Und es hat um ein Drittel weniger geregnet als im Durchschnitt zwischen 1991 und 2020, wie GeoSphere Austria berechnet hat.
Ernteeinbruch
Die Landwirtschaftskammer rechnet bei Getreide mit einem Fünftel weniger Ertrag, beim Mais mit bis zur Hälfte. Im Gemüsebau fehlen im Schnitt 40 Prozent, im Obstbau ein Drittel. Bauern schlachten Rinder, weil das Futter fehlt. Österreichweit liegt der Schaden bei über einer Milliarde Euro.
Die Regierung hat nach wochenlangem Streit ein – wegen fehlender Sanktionen vielfach kritisiertes – Klimagesetz und 240 Millionen Euro Soforthilfe für die Landwirtschaft zugesagt. Der größte Teil der Hilfe ist ein Nachlass auf zwei Monatsbeiträge zur Sozialversicherung. Das bringt zwar kurzfristig Entlastung. Aber die eigentliche Frage stellt sich erst danach: Was wächst hier in zehn Jahren noch?
„Nicht das schlimmste Jahr“
„Es ist sehr eindeutig, dass das heurige Jahr sicherlich nicht das Maximaljahr in den nächsten fünf bis 15 Jahren sein wird“, sagt Johannes Tintner-Olifiers in einem Mediengespräch von „Diskurs“. Der Umweltwissenschafter lehrt und forscht an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien und leitet bei der Unternehmensberatung EY Denkstatt ein Team für Dekarbonisierung und Klimarisikoanalyse.
Europa erwärmt sich doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Das zeigt der „European State of the Climate“, ein gemeinsamer Bericht des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus und der Weltorganisation für Meteorologie. Gründe sind der hohe Landanteil – Land erwärmt sich schneller als Meer – und die Nähe zur Arktis. Auch dass die Hitze so lange bleibt, liegt am Klimawandel. Das Wetter in Europa wird von Höhenwinden gesteuert, die Tiefdruckgebiete über den Kontinent schieben. Werden diese Winde schwächer, bleiben Wetterlagen wochenlang stehen.
Das Klima ist ein System aus ineinandergreifenden Zahnrädern: Dreht sich eines anders, verändert das alle übrigen. Je wärmer es wird, desto mehr Treibhausgase setzt die Natur selbst frei, beispielsweise aus tauendem Permafrost oder aus Waldbränden. Diese Rückkopplung fehlt in den meisten Klimamodellen. Eine neue Studie im Fachjournal „Environmental Research Letters“ rechnet vor, dass die Erwärmung dadurch um 20 bis 30 Prozent stärker ausfallen könnte als bisher angenommen.
„Ich gehe nicht davon aus, dass das ein einzelnes Wetterphänomen war. Wir haben es mit tiefgreifenden klimatischen Veränderungen zu tun“, sagt auch Marianne Penker, Professorin für Landsoziologie und Ländliche Entwicklung an der BOKU.
Steckbrief
Marianne Penker
ist Professorin an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien. Sie erforscht, wie Landwirtschaft, Ernährung und das Leben am Land nachhaltiger werden können. Dabei bringt sie Wissen aus der Forschung und aus der Praxis zusammen. Ihr Rat ist auch auf EU-Ebene gefragt.
Was aus der Rübe wurde
Die Landwirtschaft ist die Branche, die direkt vom Wetter abhängt – und wir hängen davon ab, dass sie liefert. Zum Extremwetter kommen Schädlinge, die es in dieser Form früher nicht gab, und Märkte, die sich weit weg von Österreich entscheiden. Bei kaum einer Kultur lässt sich das so genau beobachten wie bei der Zuckerrübe. Die Rübe braucht viel Licht, einen warmen Sommer und genug Regen. Im Frühjahr ist die junge Pflanze besonders anfällig. Wird es zu kalt, schießt sie in Blüte, statt Zucker in der Wurzel einzulagern.
Was die Rübe in Österreich zurückgedrängt hat, war aber nicht nur das Wetter. Europa hat seinen Zuckermarkt geöffnet, heute stammt mehr als ein Viertel des in der EU verbrauchten Zuckers aus Importen. „Wir sind in einen Wettbewerb gestoßen worden, dem wir mit den europäischen Standards und Auflagen so nicht standhalten können“, sagt Ernst Karpfinger, Präsident der Vereinigung „Die Rübenbauern“.
Karpfinger sitzt zugleich im Aufsichtsrat der Agrana – jenes Konzerns, mit dem seine Vereinigung die Preise verhandelt. Zum Preisdruck kommen Probleme mit dem Pflanzenschutz. „Früher wurde das Saatgut behandelt – mit 60 Gramm auf 10.000 Quadratmeter“, sagt Karpfinger, das habe gereicht, um die junge Pflanze zu schützen. Seit dem EU-weiten Verbot bestimmter Insektizide stehe sie ungeschützt da. „2018 haben wir 12.000 Hektar an den Rüsselkäfer verloren, das ist ein Drittel der Anbaufläche“, sagt Karpfinger. „Wenn das passiert, sagen die Bauern: Das hat bei uns keinen Sinn, ich höre auf.“
Genau das trat ein. Im Frühjahr 2025 schloss Agrana die Zuckerfabrik in Leopoldsdorf im Marchfeld, 120 Menschen verloren ihre Arbeit. Der Konzern hinter der Marke Wiener Zucker ist der einzige verbliebene Zuckerproduzent des Landes und betreibt nur noch eine einzige Fabrik in Tulln. Die Anbaufläche halbierte sich von 43.400 Hektar im Jahr 2024 auf rund 25.000, die Erntemenge brach um 42 Prozent ein – in einem Jahr mit gutem Wetter. Heuer rechnet die Branche mit nochmal rund der Hälfte weniger Ertrag auf insgesamt 20.900 Hektar.
„Vor 25 Jahren hatten wir knapp 50.000 Hektar, und jetzt sind wir froh, wenn wir 22.000 schaffen“, sagt Karpfinger. Und jetzt kommt auch noch die Dürre dazu. Sie trifft eine Kultur, die ohnehin nur noch auf halber Fläche steht. Und dort, wo sie immer gestanden ist, wird es langsam zu warm.
Die Felder wandern
„Früher war die Zuckerrübe stark im Burgenland und in Niederösterreich beheimatet, deswegen standen genau dort die Zuckerfabriken. Jetzt ist es fast schon zu heiß, und die Rübe wandert Richtung Westen. Aber dort ist keine Zuckerfabrik“, sagt Karpfinger. Das ist das Muster, das sich durch die gesamte österreichische Landwirtschaft zieht: Die Pflanzen ziehen weiter, aber die Fabriken bleiben stehen. Eine Zuckerfabrik lässt sich nicht verschieben, eine Ölmühle auch nicht.
Marianne Penker beobachtet dasselbe beim Mais. „Dort, wo in 15, 20 Jahren Mais gut gedeihen wird, wird derzeit überhaupt kein Mais angebaut – und dort, wo wir derzeit Mais anbauen, werden die Bedingungen nicht mehr optimal sein“, sagt die BOKU-Professorin. Was dann passiert, hat sich diesen Sommer in der Steiermark gezeigt: Wo der Mais unter Hitzestress steht, gibt es kleinere Kolben und weniger Erträge. „Dann macht es auch wirtschaftlich keinen Sinn mehr, langfristig auf Mais zu setzen.“
Die Bewegung geht aber nicht nur nach Westen, sondern auch nach oben. Penker hält es für möglich, dass etwa die Kartoffel dorthin zurückkehrt, wo sie schon einmal war: „Auf den Bergbauernhöfen gab es in der Vor- und Nachkriegszeit nahezu Selbstversorgung, da hat man Erdäpfel angebaut. Die wachsen auch auf 1.000 Meter Seehöhe.“ Weiter oben ist es kühler und feuchter. Können wir also einfach ausweichen – oder sogar neue Kulturen anbauen?
Züchtung für das Klima von morgen
Einige Landwirte in Österreich haben bereits umgestellt. Sie bauen Hirse, Kichererbsen und Erdnüsse an. Auf ihren Feldern wachsen Reis, Melonen und Oliven. Um zu testen, ob das auch langfristig funktioniert, hat die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in ganz Österreich Versuchsfelder angelegt. An insgesamt acht Stationen bauen Forschende bestehende Sorten an – und solche, die noch gar nicht zugelassen sind.
„Unsere Versuchsfelder sind in ganz kleine, zwölf Quadratmeter große Parzellen aufgeteilt, das entspricht ungefähr drei Tischtennisplatten“, erklärt Elisabeth Jöchlinger, Leiterin des Instituts für Nachhaltige Pflanzenproduktion, „innerhalb eines Sojafelds gibt es dann zum Beispiel 30 solcher Parzellen“. Auf jeder Parzelle wächst eine bestimmte Sorte. Dieselbe Sorte wird dreibis viermal wiederholt, damit Unterschiede im Boden das Ergebnis nicht verfälschen. Die acht Standorte zusammen decken alle Klima- und Bodenbedingungen des Landes ab, die für den Ackerbau relevant sind. „So wollen wir Sorten identifizieren, die zuverlässig Ertrag liefern und Extremwetter wie Hitze oder Trockenheit besser überstehen“, sagt Jöchlinger. Weil man die Zukunft nicht exakt simulieren kann, gibt es im Rahmen des Projekts „Klimafit“ auch Versuche in Regionen Europas, die heute bereits wärmer und trockener sind.
Das klingt erst mal nach Aufbruch, aber die Expertin bremst: „Selbst wenn eine Kultur agronomisch gut funktioniert, kann sie sich nur etablieren, wenn es dafür stabile Absatzmärkte gibt.“ Wer verarbeitet die Oliven zu Öl? Und wer kauft es dann?
Rübenbauer Karpfinger gibt zu bedenken, dass eine Umstellung mit Kosten und Aufwand verbunden ist. Es brauche neue Maschinen, Kulturen müssten jahrelang gepflegt und gezüchtet werden. „Nach zehn Jahren fange ich langsam an, etwas zu ernten – aber habe ich dann überhaupt noch einen Markt?“
Viele trockenresistente Kulturen vertragen außerdem die Kombination aus heißen Sommern und harten Wintern oder Spätfrost nicht. „Ein einziger Frost im Frühjahr kann die Blüte und damit den gesamten Jahresertrag oder gar den gesamten Pflanzenbestand vernichten“, sagt Karpfinger. „Wenn ich unterdrücken könnte, dass die Rübe schosst, hätte man viele Probleme im Rübenbau gelöst. Aber das geht ohne Gentechnik nicht.“ Und dafür gibt es in der EU strenge Auflagen. AGES-Expertin Jöchlinger hält kurzfristig eine Verschiebung des Sortenspektrums für wahrscheinlicher als einen grundlegenden Wechsel der angebauten Kulturarten.
Die Preisfrage
Hinzu kommen die Kosten. Wird eine Ware knapp, steigt normalerweise ihr Preis. Aber so einfach ist die Rechnung nicht. Für eine Tonne Weizen habe er heuer 160 Euro Anzahlung bekommen, sagt Karpfinger. Die Produktionskosten lägen bei 300 Euro. „Wir haben die schlimmste Dürrekrise seit Beginn der Aufzeichnungen, und wenn wir uns die Preise im Supermarkt anschauen, merken wir es nicht. Da ist irgendwo der Wurm drin“, sagt Umweltwissenschafter Johannes Tintner-Olifiers. Eine Erklärung ist, dass der Rohstoff nur einen Bruchteil des Endpreises bestimmt. „Wenn wir den doppelten Getreidepreis bekämen, würde die Semmel um einen Cent mehr kosten“, sagt Karpfinger.
Einen zweiten Grund nennt Tintner-Olifiers: „Die Lager sind noch so gut gefüllt, dass wir heuer wahrscheinlich an einer Versorgungskrise vorbeischrammen werden.“ Trotzdem hält er es für wahrscheinlich, dass die Weizenpreise demnächst steigen. Auch Fleischpreise könnten ab nächstem Jahr in die Höhe schießen, weil es in diesem Jahr viele Notschlachtungen gab.
Dass Preise über kurze Zeit steigen, bedeutet für Bauern aber keineswegs Sicherheit. „Es hilft uns überhaupt nichts, wenn die Preise nur für ein Jahr oben sind und es dann wieder Änderungen im Markt gibt“, sagt Ernst Karpfinger. Mit Agrana etwa gelten mehrjährige Verträge, die einen Mindestpreis garantieren, Preisspitzen aber abflachen. Von einem Hoch haben die Bauern dann weniger.
Was fehlt
Bei Agrana hat die Trockenheit jedenfalls Spuren hinterlassen. Seit 7. Oktober läuft in der Zuckerfabrik Tulln die Rübenkampagne. Der Zuckerproduzent rechnet heuer mit rund 1,1 Millionen Tonnen Rüben, im Vorjahr waren es 1,9 Millionen. Daraus sollen etwa 200.000 Tonnen Zucker werden, rund ein Drittel weniger als im Vorjahr.
Bleiben wird trotzdem das meiste, was wir kennen. Erträge könnten geringer, die Produktion aufwendiger werden. Die Rübe wandert nach Westen, die Kartoffel bergauf. Kichererbse und Hirse kommen als Ergänzung dazu, werden bestehende Kulturen aber nicht ersetzen.
„Ein einzelner Betrieb kann viel, aber nicht alles“, sagt Marianne Penker. Verarbeitung, Wasserinfrastruktur und Absatzmärkte sicherzustellen, schaffe kein Hof allein. Sie sieht das Landwirtschaftsministerium in der Pflicht, das zugleich Klimaministerium ist. Bis Ende 2027 soll dort ein Klimafahrplan vorliegen. Die Zeit drängt: „Jedes Jahr, in dem man business as usual macht, ist ein verlorenes Jahr.“