Die Äcker in der Südsteiermark liegen hell in der Sommersonne. Kurz vor Sonnenuntergang werfen die Pflanzen lange Schatten, Wind lässt die Blätter rascheln. Ein romantisches Bild, wäre da nicht der tote Mais. Die Pflanzen sind ausgebleicht, die Stängel hohl, die Kolben zum Teil leer. Zwischen den Reihen klaffen Risse im Boden. Es ist eine Region, in der sonst alles wächst und gedeiht: Kürbis, Obst – und eben auch Mais.

Aber heuer wird es in der Steiermark deutlich weniger Ernte geben. Manche Bauern konnten den Mais auf ihren Feldern gar nicht verkaufen. Bei den Äpfeln sind es gegenüber dem Vorjahr rund 35 Prozent weniger. Der Ölkürbis, für den das Bundesland bekannt ist, bringt rund 20 Prozent weniger Ernte. Beim Futter fehlen je nach Standort bis zu 70 Prozent. Die Hagelversicherung beziffert die Dürreschäden allein in der Steiermark mit 140 Millionen Euro.

Die Dürre ist kein Ausreißer. Sie entspricht dem, was Klimamodelle für Mitteleuropa seit Jahrzehnten vorhersagen. Der Sommer 2026 war in Österreich der heißeste seit Beginn der Messungen. Und es hat um ein Drittel weniger geregnet als im Durchschnitt zwischen 1991 und 2020, wie GeoSphere Austria berechnet hat.