Krems schließt eine Lücke im 80-Millionen-Hochwasserschutz, das Ende ist in Sicht

Krems ist beim Schutz vor Hochwasser einen Schritt weiter. Im Stadtgebiet ist der zweite Bauabschnitt zwischen der Hafenstraßenbrücke und dem Bereich der Kläranlage fertig, teilt das Land Niederösterreich mit. Kern des Abschnitts ist eine 314 Meter lange Hochwasserschutzmauer, dazu wurden die Bauhöhe an die aktuellen Hochwasserabflüsse angepasst und die Dammgeometrie verändert. Die Kosten liegen bei über fünf Millionen Euro.

Der Abschnitt ist Teil des Krems-Donau-Kamp-Hochwasserschutzes, der von Krems bis Grafenwörth reicht. In sieben Abschnitten wurden dafür bisher rund 80 Millionen Euro investiert. Ganz fertig soll das System 2027 sein, 20 Jahre nach dem Baustart.