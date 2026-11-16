Krems schließt eine Lücke im 80-Millionen-Hochwasserschutz, das Ende ist in Sicht
In Krems ist ein weiterer Abschnitt des Hochwasserschutzes an Donau, Krems und Kamp fertig. Welche Gemeinden das System schützt, wann es komplett sein soll und wie es sich beim Hochwasser 2024 bewährt hat.
Krems ist beim Schutz vor Hochwasser einen Schritt weiter. Im Stadtgebiet ist der zweite Bauabschnitt zwischen der Hafenstraßenbrücke und dem Bereich der Kläranlage fertig, teilt das Land Niederösterreich mit. Kern des Abschnitts ist eine 314 Meter lange Hochwasserschutzmauer, dazu wurden die Bauhöhe an die aktuellen Hochwasserabflüsse angepasst und die Dammgeometrie verändert. Die Kosten liegen bei über fünf Millionen Euro.
Der Abschnitt ist Teil des Krems-Donau-Kamp-Hochwasserschutzes, der von Krems bis Grafenwörth reicht. In sieben Abschnitten wurden dafür bisher rund 80 Millionen Euro investiert. Ganz fertig soll das System 2027 sein, 20 Jahre nach dem Baustart.
Welche Gemeinden der Damm schützt
Ausgelegt ist die Anlage auf ein hundertjährliches Hochwasser der Donau, auch in Kombination mit Hochwässern von Krems und Kamp. Geschützt werden neben der Stadt Krems die Gemeinden Gedersdorf, Grafenegg, Grafenwörth, Hadersdorf und Rohrendorf sowie das Kraftwerk Theiß.
Wie wichtig das ist, zeigte das Hochwasser im September 2024. Laut Heinz Stummer, Obmann des Krems-Donau-Kamp-Hochwasserschutzdamm-Wasserverbands, wurden die Hochwässer von Krems, Donau und Kamp damals störungsfrei abgeführt.
Sicherheit und Wirtschaftsstandort
LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) verweist auf die Investition für die gesamte Anlage. „Mit einer Gesamtinvestition von rund 80 Millionen Euro für die gesamte Anlage schützen wir den Siedlungsraum der Stadt Krems“, sagt er. Für ihn ist Hochwasserschutz auch eine Frage für die Betriebe in der Region, weil er „nicht nur ein Thema der Sicherheit, sondern auch des Wirtschaftsstandorts ist“.
Mitfinanziert wird das Projekt vom Bund. Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) beziffert den Bundesanteil mit rund 2,75 Millionen Euro und spricht von der Hälfte der Gesamtkosten.
Wie Niederösterreich insgesamt vorsorgt
Krems ist nur eine von vielen Baustellen. Seit 2002 wurden in Niederösterreich laut Land rund 800 Hochwasserschutzprojekte umgesetzt und mehr als 300 Gemeinden sicherer gemacht, investiert wurden über 1,7 Milliarden Euro. Derzeit sind rund 30 Projekte in Bau, etwa in Wöllersdorf-Steinabrückl und St. Veit an der Gölsen.
Künftig soll ein Drittel der Mittel in Projekte fließen, die den Flüssen mehr Raum geben. Die Donau sei in Niederösterreich laut Pernkopf inzwischen fast lückenlos geschützt.
Quellen
Land Niederösterreich, Landeskorrespondenz: Hochwasserprojekt in und an der Krems schützt Mensch und Standort (16.11.2026)
Land Niederösterreich: Pressemitteilung als PDF (16.11.2026)