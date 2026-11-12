Österreichische Post: Briefe minus 8,5 Prozent, Gewinn sinkt trotz Paketplus

Die börsennotierte Post beschäftigte in den ersten neun Monaten im Schnitt 27.681 Vollzeitkräfte, davon 18.217 in Österreich. Ein Jahr zuvor waren es konzernweit 28.202. Neben der Brief- und Paketzustellung betreibt der Konzern das Filialnetz und die Bank99 und ist in der Türkei sowie in Ost- und Südosteuropa im Logistikgeschäft tätig.

Im dritten Quartal hob ein Sondereffekt das Ergebnis. Die Post löste eine Rückstellung von 47,8 Millionen Euro auf, nachdem sie sich mit der Republik über den Rückersatz von Familienbeihilfen für Beamtinnen und Beamte geeinigt hatte, wie aus dem Zwischenbericht hervorgeht. Dem stand eine Wertminderung von 15 Millionen Euro im Geschäft in Ost- und Südosteuropa gegenüber. Unterm Strich verbesserten Sondereffekte das EBIT im dritten Quartal um rund 25 Millionen Euro.

Bremsend wirkt der Zoll. Seit 1. Juli 2026 hebt die EU auf Onlinesendungen aus Drittstaaten mit einem Warenwert bis 150 Euro einen Zoll von 3 Euro pro Sendung ein, was laut Post für Verunsicherung und Kaufzurückhaltung sorgt. In Österreich gilt seit 1. Oktober außerdem eine Paketabgabe für große Onlinehändler.