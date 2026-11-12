Österreichische Post: Briefe minus 8,5 Prozent, Gewinn sinkt trotz Paketplus
Die Österreichische Post stellt mehr Pakete zu und setzt mehr um, nach neun Monaten bleibt unterm Strich trotzdem weniger übrig. Woran das liegt und was der Konzern für das Gesamtjahr erwartet.
Die Österreichische Post hat von Jänner bis September 2026 einen Umsatz von 2,31 Milliarden Euro erzielt, um 4,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Periodenergebnis sank dagegen um 12,6 Prozent auf 81,9 Millionen Euro, wie das teilstaatliche Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg leicht um 1,8 Prozent auf 137,7 Millionen Euro.
Vom Brief zum Paket verschiebt sich das Geschäft weiter. In Österreich ging die Menge klassischer Briefe um 8,5 Prozent zurück, jene der Werbesendungen um 5,5 Prozent. Die Paketmengen im Inland wuchsen dagegen um 7 Prozent, der Umsatz mit Paketen in Österreich legte laut Investoreninformation um 8,9 Prozent auf 752,2 Millionen Euro zu.
Sondereffekt im dritten Quartal
Die börsennotierte Post beschäftigte in den ersten neun Monaten im Schnitt 27.681 Vollzeitkräfte, davon 18.217 in Österreich. Ein Jahr zuvor waren es konzernweit 28.202. Neben der Brief- und Paketzustellung betreibt der Konzern das Filialnetz und die Bank99 und ist in der Türkei sowie in Ost- und Südosteuropa im Logistikgeschäft tätig.
Im dritten Quartal hob ein Sondereffekt das Ergebnis. Die Post löste eine Rückstellung von 47,8 Millionen Euro auf, nachdem sie sich mit der Republik über den Rückersatz von Familienbeihilfen für Beamtinnen und Beamte geeinigt hatte, wie aus dem Zwischenbericht hervorgeht. Dem stand eine Wertminderung von 15 Millionen Euro im Geschäft in Ost- und Südosteuropa gegenüber. Unterm Strich verbesserten Sondereffekte das EBIT im dritten Quartal um rund 25 Millionen Euro.
Bremsend wirkt der Zoll. Seit 1. Juli 2026 hebt die EU auf Onlinesendungen aus Drittstaaten mit einem Warenwert bis 150 Euro einen Zoll von 3 Euro pro Sendung ein, was laut Post für Verunsicherung und Kaufzurückhaltung sorgt. In Österreich gilt seit 1. Oktober außerdem eine Paketabgabe für große Onlinehändler.
Österreichische Post in Zahlen
2,31 Milliarden Euro
Umsatz von Jänner bis September 2026, ein Plus von 4,3 Prozent (Investoreninformation, 12. November 2026).
81,9 Millionen Euro
Periodenergebnis nach neun Monaten, ein Minus von 12,6 Prozent (Investoreninformation, 12. November 2026).
137,7 Millionen Euro
EBIT nach neun Monaten, ein Plus von 1,8 Prozent (Investoreninformation, 12. November 2026).
Minus 8,5 Prozent
Menge klassischer Briefe in Österreich in den ersten neun Monaten 2026 (Investoreninformation, 12. November 2026).
Plus 7 Prozent
Paketmengen in Österreich in den ersten neun Monaten 2026 (Investoreninformation, 12. November 2026).
27.681 Vollzeitkräfte
Durchschnittlicher Personalstand im Konzern von Jänner bis September 2026, davon 18.217 in Österreich (Zwischenbericht, November 2026).
Die Positionen
„Wir haben unseren Kurs in einem anspruchsvollen Marktumfeld fortgesetzt“, sagt Post-Chef Walter Oblin in der Mitteilung zu den Quartalszahlen. Den Rückgängen im Briefgeschäft begegne die Post „mit Effizienz, Innovation und neuen Dienstleistungen“, gleichzeitig investiere sie weiter in ihr Logistiknetz.
Für das Gesamtjahr bestätigt der Konzern seinen Ausblick. Der Umsatz soll leicht steigen, beim EBIT rechnet die Post mit einem Wert „über dem Niveau von 200 Mio EUR“. Im Bereich Brief, Filiale und Services erwartet sie einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich, bei E-Commerce und Logistik ein Plus im oberen einstelligen Bereich, wie auch die APA zusammenfasst. Stellungnahmen von Gewerkschaft oder Personalvertretung zu den Zahlen lagen bis Donnerstagvormittag nicht vor.
Was das für Kundinnen und Kunden heißt
Neue Tarife für Briefe oder Pakete kündigt die Post in ihrer Quartalsmitteilung nicht an. Wer bei Onlinehändlern außerhalb der EU bestellt, zahlt für Waren bis 150 Euro seit Juli einen EU-Zoll von 3 Euro pro Sendung. Bei Onlinehändlern mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz fällt seit Oktober zusätzlich die österreichische Paketabgabe von 2 Euro je Paket oder Bestellung an, inklusive Umsatzsteuer sind das 2,40 Euro.
Quellen
Österreichische Post AG: Österreichische Post Q1–3 2026: Herausfordernde Entwicklung in den ersten drei Quartalen; Sondereffekte im dritten Quartal wirken positiv auf Ergebnis (12. November 2026)
Österreichische Post AG: Investoreninformation Q1–3 2026 (12. November 2026)
Österreichische Post AG: Zwischenbericht Q1–3 2026 (November 2026)
Wiener Börse: Post steigerte Umsatz in den ersten neun Monaten - Ausblick bestätigt (12. November 2026); Quelle: APA