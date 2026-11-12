Do&Co im erstem Halbjahr 2026/27 mit mehr Umsatz und Gewinn

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Das börsennotierte Cateringunternehmen Do & Co hat ein profitables erstes Halbjahr 2026/27 hinter sich. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 8,4 Prozent auf 1,34 Mrd. Euro zu, das Konzernergebnis stieg um 24,7 Prozent auf 66,7 Mio. Euro. Es sei weiter ein gutes Wachstum zu erwarten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In allen Regionen und allen Unternehmensbereichen gebe es eine "anhaltend starke Nachfrage".

von APA