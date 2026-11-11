Kartellverfahren - Murauer-Chef sieht Brau-Union-Übermacht

Der Marktanteil der zu Heineken gehörenden Brau Union hat sich laut dem Murauer-Chef in den vergangenen 20 Jahren aufgrund von Fusionen und "einer sehr aggressiven Preispolitik" deutlich erhöht. Auf Nachfrage der Brau-Union-Anwälte wollte der Murauer-Chef "nicht ausschließen", dass man wegen Österreichs größtem Braukonzern einen erschwerten Marktzugang habe. Vor allem in Niederösterreich, Osttirol und im Ennstal tue man sich bei der Expansion schwer. Der sinkende Bierkonsum sei für alle Brauereien ein Problem und erhöhe den Wettbewerbsdruck zwischen den Bierproduzenten.

Die genossenschaftliche steirische Brauerei Murau erzielte im Vorjahr Erlöse in Höhe von 37 Mio. Euro. Die Brau Union Österreich Aktiengesellschaft erwirtschaftete 2025 mit ihren Biermarken Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger, Schladminger und Edelweiss sowie anderen Getränken einen Umsatz von 859 Mio. Euro und einen Nettogewinn von 71 Mio. Euro, geht aus dem im Firmenbuch hinterlegten Jahresabschluss hervor. Das Absatzvolumen der Brau Union Österreich AG ist 2025 im Inland im Vergleich zu 2024 um 7 Prozent gesunken, heißt es im Lagebericht. Als Hauptgründe wurden die Einführung des Einweg-Pfands (Dosen-Absatz) und "das am Markt beobachtbare geänderte Konsumverhalten" angegeben.

Im laufenden Brau-Union-Kartellverfahren am Wiener Kartellgericht rund um die Zusammenarbeit mit Getränkelieferanten ist nur mehr ein Zeugeneinvernahme-Termin am 26. November geplant. Mündliche Verhandlungen finden in der Causa seit Februar 2025 statt. Am Mittwoch wurden insgesamt drei Zeugen einvernommen. Sollte es keinen Vergleich geben, wird ein Urteil im kommenden Jahr immer wahrscheinlicher.

Seit dem Spätsommer laufen Gespräche zwischen dem Braukonzern und der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), ob eine einvernehmliche Verfahrensbeendigung möglich ist. Offiziell kommentieren will man die Vergleichsgespräche aber nicht.

Im Fokus des Kartellverfahrens steht die Zusammenarbeit der Brau Union mit sogenannten Getränke-Logistikpartnern und ob wirtschaftlicher Druck auf die Getränkelieferanten ausgeübt wurde. Die Wettbewerbshüter der BWB orten "eine Einflussnahme auf die Aktivität der unabhängigen Getränkehändler" durch den Braukonzern. Die Brau Union weist die Vorwürfe zurück. Besondere Brisanz hat das Verfahren, weil das Kartellgericht Geldstrafen in Höhe von bis zu maximal zehn Prozent des Konzernumsatzes der niederländischen Brau-Union-Mutter Heineken, der zuletzt bei 34 Mrd. Euro lag, verhängen kann.

Die als Logistikpartner fungierenden unabhängigen Getränkegroßhändler liefern Bier und andere alkoholfreie Getränke auf Rechnung der Brau Union an Gastronomen und andere Großabnehmer und bekommen dafür eine nicht näher bezifferte Logistikvergütung. Gleichzeitig können sie bei diesen "Streckenlieferungen" für die Brau Union auch andere Biermarken ("Fremdbier") oder antialkoholische Getränke aus dem eigenen Sortiment an die belieferten Kunden verkaufen.

Am Mittwochvormittag wurde als erster Zeuge des Tages ein Brau-Union-Verkaufsmanager befragt. Der Manager erklärte auf Nachfrage der vorsitzenden Richterin Eva Maria Vetter das komplexe Rabattsystem der Brau Union für Getränkehändler. Ob der Braukonzern jemals einen "Loyalitätsrabatt" gewährt hat, kann sich der Manager nicht erinnern. Es gebe aber einen "Sortimentsrabatt", wenn die Getränkehändler aus jeder Bierkategorie (Märzen, Weizen, Radler, antialkoholisch) ein Brau-Union-Produkt verkaufen würden. BWB-Vertreter hielten dem Brau-Union-Mitarbeiter eine Zeugenaussage eines Getränkehändlers vor, dass er sich "sehr aggressiv" wegen der Markentreue geäußert habe. "Ich kann mich nicht an derartige Gespräche erinnern", erwiderte der Braukonzern-Manager.

Zu Mittag wurde ein niederösterreichischer Händler als Zeuge befragt, der vor allem in Wien aktiv ist. Der Getränkehändler macht "Streckenlieferungen" für Brau Union und mehrere andere heimische Bierhersteller. "Ich liebe alle Brauereien. Ich habe keine Lieblingsbrauerei", sagte der sichtlich gut gelaunte Getränkehändler mit dem Verweis auf den heutigen Faschingsbeginn. "Es gibt kein Problem mit der Brau Union, auch nicht mit den anderen Brauereien." Er könne jede Biermarke verkaufen. "Ich werde von niemandem unter Druck gesetzt. Ich setze auch Gastronomen nicht unter Druck, außer er zahlt nicht."