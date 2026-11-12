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Weltgrößter Ziegelhersteller Wienerberger setzt Zukäufe aus und prüft Dividendenpolitik

Der Wiener Ziegelkonzern Wienerberger hat im dritten Quartal operativ weniger verdient und zieht Konsequenzen. Wo gespart werden soll und was der neue Kurs für Aktionärinnen und Aktionäre bedeutet.

Wohnungsneubau schwächer als erwartet
©APA, HERBERT NEUBAUER

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Wirtschaft
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Der Baustoffkonzern Wienerberger hat im dritten Quartal 2026 ein operatives EBITDA von 180 Millionen Euro erzielt, nach 202 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg zwar um rund 8 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, getragen von Preiserhöhungen um knapp 6 Prozent und von Zukäufen wie Italcer, wie Wienerberger am Donnerstag mitteilte.

Gleichzeitig legt der Konzern erste Ergebnisse einer strategischen Überprüfung vor. Wienerberger setzt Übernahmen aus, begrenzt die Investitionen und überprüft seine Dividendenpolitik. Maßnahmen in Einkauf, Betriebsabläufen sowie bei Vertriebs- und Verwaltungskosten sollen das operative EBITDA ab 2029 um 140 Millionen Euro pro Jahr verbessern. Auch gezielte Verkäufe von Unternehmensteilen schließt das Management nicht aus, sofern sie die Komplexität verringern.

Schwacher Wohnbau, neuer Chef

Wienerberger hat seinen Sitz am Wienerbergerplatz in Wien-Favoriten und bezeichnet sich als größten Ziegelproduzenten der Welt. Der Konzern beschäftigt laut eigenen Angaben mehr als 20.000 Menschen an über 200 Produktionsstandorten und setzte 2025 rund 4,6 Milliarden Euro um.

Belastet wird das Geschäft vom schwachen Wohnungsneubau, vor allem in Großbritannien, den USA und Kanada. Die übliche Belebung nach dem Sommer fiel laut Unternehmen schwächer aus als erwartet, und seit Ende August steigen die Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik schneller. Schon das erste Halbjahr hatte Wienerberger ohne Gewinn abgeschlossen. Im August zog sich der langjährige Vorstandschef Heimo Scheuch zurück. Der bisherige interimistische Chef Gerhard Hanke, von 2021 bis 2025 Finanzvorstand, wurde am Mittwoch offiziell zum CEO ernannt.

Die Positionen

„Unser Fokus liegt klar auf der Reduzierung der Verschuldung“, sagt Vorstandschef Gerhard Hanke in der Mitteilung zum dritten Quartal. Die am 6. Oktober gesetzten Ziele habe Wienerberger erreicht, die Prognose für das operative EBITDA von 640 bis 650 Millionen Euro im Gesamtjahr bleibt aufrecht. Das bestehende Effizienzprogramm „Fit for Growth“ läuft laut Unternehmen weiter, die neuen Maßnahmen sollen ab 2027 schrittweise wirken.

Die Aktie hat seit Jahresbeginn laut den Kursdaten der Wiener Börse rund 44 Prozent an Wert verloren. Stellungnahmen von Betriebsrat, Gewerkschaft oder Anlegervertretern zu den Plänen lagen bis Donnerstagvormittag nicht vor.

Was das für Anlegerinnen und Anleger heißt

Wie hoch die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 ausfällt, ist offen. Wienerberger überprüft seine Dividendenpolitik und will Details zur strategischen Überprüfung samt Ausblick für 2027 am 4. März 2027 vorlegen, die Jahreszahlen folgen bereits am 17. Februar 2027. Bis dahin hat der Schuldenabbau Vorrang, neue Übernahmen gibt es keine und die Investitionen werden begrenzt. Einen Stellenabbau nennt die Mitteilung nicht; sparen will der Konzern beim Einkauf, in den Abläufen sowie bei Vertriebs- und Verwaltungskosten. Fragen zu ihren Rechten können Privatanlegerinnen und Privatanleger beim Interessenverband für Anleger (IVA) klären.

Quellen

BusinessFinanzen
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