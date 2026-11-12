Weltgrößter Ziegelhersteller Wienerberger setzt Zukäufe aus und prüft Dividendenpolitik

Der Baustoffkonzern Wienerberger hat im dritten Quartal 2026 ein operatives EBITDA von 180 Millionen Euro erzielt, nach 202 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg zwar um rund 8 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, getragen von Preiserhöhungen um knapp 6 Prozent und von Zukäufen wie Italcer, wie Wienerberger am Donnerstag mitteilte.

Gleichzeitig legt der Konzern erste Ergebnisse einer strategischen Überprüfung vor. Wienerberger setzt Übernahmen aus, begrenzt die Investitionen und überprüft seine Dividendenpolitik. Maßnahmen in Einkauf, Betriebsabläufen sowie bei Vertriebs- und Verwaltungskosten sollen das operative EBITDA ab 2029 um 140 Millionen Euro pro Jahr verbessern. Auch gezielte Verkäufe von Unternehmensteilen schließt das Management nicht aus, sofern sie die Komplexität verringern.