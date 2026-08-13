Philipp Schramel: „Österreichs Autozulieferer erwirtschaften 925 Millionen Euro in Ungarn“

Welche Bedeutung hat die Autoindustrie für Ungarns Wirtschaft?

Sie ist mit Abstand der wichtigste Wirtschaftszweig und trägt rund 30 Prozent zur Wertschöpfung im Land bei. Die jetzt abgewählte Regierung Orbán hat wirtschaftlich voll auf diesen Bereich gesetzt und konnte durch großzügige Förderungen und einem sehr unternehmerfreundlichen steuerlichen Umfeld, etwa einer Körperschaftsteuer von nur neun Prozent und niedrigen Lohn- und Lohnnebenkosten, mit Audi, Mercedes und BMW große deutsche Hersteller, aber auch namhafte Autoproduzenten aus Asien wie Suzuki und zuletzt BYD ins Land locken.

Wie wichtig ist die ungarische Autoindustrie für Österreichs Exportwirtschaft?

Die heimische Autozulieferindustrie hat 2025 Waren im Wert von 925 Millionen Euro an die Autowerke in Ungarn geliefert. Damit ist der Automobilsektor der zweitwichtigste Sektor für Österreichs Exportwirtschaft. Gleichzeitig haben Österreichs Zulieferbetriebe besonders arbeitsintensive Fertigungen ausgelagert und nutzen die niedrigen Lohnkosten. Ehrlicherweise muss man aber betonen, dass die meisten Zulieferaufträge für ungarische Werke in Deutschland bzw. Asien unterschrieben werden.

Wie wird sich das Autoland Ungarn nach der politischen Wende entwickeln?

Das hängt weniger stark von der Innenpolitik, sondern mehr von der künftigen Ausrichtung der deutschen Autoindustrie ab. Dabei wird die Elektromobilität eine wichtige Rolle spielen. Hier haben die ungarischen Werke sehr gute Chancen, denn sie sind großteils bereits für die Fertigung von e-Autos gerüstet. So wird Mercedes die Kapazität seines Werks verdoppeln.

BMW baut mit dem ix3 bereits sein wichtigstes e-Auto in Ungarn, doch das Werk hat durchaus noch zusätzliche Kapazitäten für weitere Modelle. VW lässt die e-Autos von Cupra sowie die hybriden Modelle des Audi Q3s fertigen. Dazu kommt, dass der chinesische Hersteller BYD verstärkt bei europäischen Zulieferunternehmen einkaufen muss, um die von der EU vorgeschriebene europäische Wertschöpfung bei seinen Fahrzeugen zu verbessern. Davon profitiert unter anderem die voestalpine, die Stahl für die Karosserien liefert