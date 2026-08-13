Autoland Ungarn: Detroit in der Puszta

Wenig verwunderlich, dass der Autostandort Ungarn für die heimische Autozulieferindustrie ständig an Bedeutung gewinnt. Die Branche hat 2024 Autokomponenten im Wert von 925 Millionen Euro in die Autowerke nach Ungarn exportiert, darunter etwa 100.000 in Österreich gefertigte Elektromotoren oder Stahlteile für den Karosseriebau. Schramel: „Damit ist der Automobilsektor nach dem Bereich Treibstoffe (Anm. d. Red.: Die OMV ist der führende Tankstellenbetreiber in Ungarn) der zweitwichtigste Zweig der österreichischen Exportwirtschaft in Ungarn.“

Doch Ungarn ist nicht nur als Exportmarkt für die heimischen Autozulieferer wichtig. Auch als Produktionsstandort ist Ungarn interessant. Roland Prettner, Präsident von Magna Steyr und Fachverbandsobmann der Fahrzeugindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich: „Ungarn ist als Produktionsstandort für jene Komponenten und Leistungen interessant, die in Österreich aus wirtschaftlicher Sicht nicht hergestellt oder erbracht werden können. Dazu kommen wichtige Kooperationen bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten.“ Eines dieser Joint Ventures betreibt die steirische AVL List. Sie unterhält gemeinsam mit staatlichen ungarischen Stellen eine Teststrecke für autonomes Fahren. „Entwicklungen im Bereich des autonomen Fahrens werden seitens der ungarischen Regierung gezielt gefördert“, sagt Prettner. Daher sind in Ungarn tätige Unternehmen auf diesem Sektor inzwischen innerhalb der EU zu Technologieführern aufgestiegen.

Die weitere Entwicklung des Autolandes Ungarn hängt, so Experte Schramel, stark von der innenpolitischen Entwicklung ab. Derzeit ist noch unklar, ob der mit überwältigender Mehrheit gewählte Péter Magyar die Autound Autozulieferindustrie weiterhin so großzügig mit Subventionen fördert wie sein Vorgänger. Schramel: „Magyar lässt derzeit die Subventionen für die chinesischen Konzerne prüfen. Da ist noch offen, ob der Geldsegen weiterhin anhalten wird.“ Was wohl auch direkten Einfluss auf die weitere Entwicklung des Autolandes Ungarn – und damit auch auf Österreichs Zulieferindustrie – haben wird.