US-Notenbank könnte Leitzinsen anheben

Finanzmarktindikatoren sehen eine Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent für eine Leitzinsanhebung. Die am Freitag veröffentlichten Inflationsdaten sorgten für einen Anstieg der Zinserhöhungserwartungen. Volkswirte sind sich bis jetzt nicht ganz einig, ob es zu einer Leitzinserhöhung kommt. Aber auch hier geht der Trend klar hin zu einer Zinserhöhung.

Die Jahresinflationsrate verharrte im August mit 3,4 Prozent deutlich über dem Ziel der US-Notenbank Fed von zwei Prozent. Getrieben wird die Inflation vor allem durch höhere Energiepreise. Eine Trendwende ist angesichts der jüngsten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten nicht in Sicht. Im September haben sich die Energiepreise nochmals deutlich verteuert. Auch die immer noch robuste US-Konjunktur spricht für eine Anhebung. Zudem entwickelte sich der Arbeitsmarkt im August besser als erwartet.

Notenbankchef Warsh hatte auf der Notenbankkonferenz von Jackson Hole gemeint, dass die Notenbank handeln müsse, falls sich die Inflation nicht rascher in Richtung des Zielwertes bewege. US-Präsident Donald Trump hingegen fordert im Gegensatz zu Experten weiterhin Leitzinssenkungen.