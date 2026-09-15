Frankreich befürchtet nach Extremsommer Ernteeinbußen

Ähnlich sieht es bei Zuckerrüben aus, wo die Experten ebenfalls mit der schlechtesten Ernte seit 1980 rechnen. Die Prognose liegt bei gut 25,4 Millionen Tonnen, das entspricht einem Rückgang um 29 Prozent im Vergleich zu Vorjahr. Die Kartoffelernte dürfte in Frankreich mit 6,2 Millionen Tonnen den niedrigsten Ertrag seit 1995 erreichen. Im Vergleich zum Rekordjahr 2025 liegt der Produktionseinbruch bei etwa 25 Prozent.

In Österreich bezifferte die Hagelversicherung die Dürreschäden im August mit mindestens einer Milliarde Euro. In Deutschland rechnen Landwirte ebenfalls mit Ernteeinbußen, unter anderem bei Getreide, Kartoffeln und Zuckerrüben.