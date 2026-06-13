Ermittlungen gegen Goldhändler TGI: Liechtenstein ersucht Österreich um Rechtshilfe

Die TGI ist bekannt für ihre „Goldrabatte“: Kunden kaufen Gold, bezahlen – und warten dann bis zu drei Jahre auf die Auslieferung. Während der Wartezeit bekommen sie monatlich eine Rückzahlung von bis zu 4% des Kaufpreises, je nach Produkt. Am Ende der Laufzeit sollen so Abschläge von teils über 100% entstehen. Kunden sollten also nach den drei Jahren ihr Gold geliefert bekommen – und insgesamt teils über 100% des Kaufpreises in monatlichen Rabatten.

Finanzieren soll sich das Geschäftsmodell laut TGI über die Gewinne von Partnerunternehmen in Sambia, Ghana und anderen Ländern. News berichtete bereits ausführlich über die TGI und ihre Partner.

Die Aufsichtsbehörden in Deutschland, Liechtenstein und Österreich warnten bereits mehrfach vor der TGI. Die deutsche Bafin verbot im April den Vertrieb mehrerer Produkte der TGI. Ende Mai folgte die FMA Liechtenstein mit einem weitreichenden Verbot, das auch die VerträgeBestandskunden betrifft.