TGI: Puls-4-Show „Die Kalteneggers“ nach Betrugsvorwürfen abgesetzt

Am zweiten Juni erlebt die TGI wohl ihre bisher dunkelste Stunde: Die Staatsanwaltschaft Liechtenstein lässt die TGI-Zentrale in Vaduz durchsuchen. Sie wirft dem Unternehmen und mehreren Personen in seinem Umfeld gewerbsmäßig schweren Betrug, Geldwäsche und Verstöße gegen das Bankengesetz vor. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Nach derzeitiger Einschätzung stehen umfangreiche Ermittlungen bevor“, gab die Staatsanwaltschaft gegenüber dem „Liechtensteiner Vaterland“ an. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die TGI weist die Vorwürfe in einer Presseaussendung zurück. Das Unternehmen betont, mit den Behörden zu kooperieren, und bestreitet sowohl den Betrugs- als auch den Geldwäscheverdacht. Man sei „überzeugt, jederzeit im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen gehandelt zu haben“, heißt es in der Stellungnahme. Der Geschäftsbetrieb laufe uneingeschränkt weiter.