Kia EV6 GT stellt Elektroauto-Rundenrekord am Red Bull Ring auf

Der Kia EV6 GT setzte mit 1:49,39 Minuten eine neue Bestmarke für straßenzugelassene Elektroautos auf dem Red Bull Ring. Am Steuer: Kurt Praszl aus Oberösterreich.
Der Kia EV6 GT hat am Red Bull Ring einen neuen Rundenrekord für Elektroautos mit Straßenzulassung aufgestellt. Mit einer Zeit von 1 Minute und 49,39 Sekunden unterbot das Modell die bisherige Bestmarke um mehr als sieben Sekunden. Gefahren wurde die Runde am 20. Oktober 2025 von Kurt Praszl, einem 56-jährigen Manager aus Wels, der den EV6 GT als „ultimatives Familienauto“ bezeichnet.
Das Ergebnis ist das Produkt einer Zusammenarbeit zwischen Praszl, dem Autohaus Greinecker in Gunskirchen und Kia Austria. Ziel war es, zu zeigen, dass sich Performance, Alltagstauglichkeit und technologische Innovation in einem Elektrofahrzeug vereinen lassen.
Elektrische Motorbremse ausschlaggebend
Der Kia EV6 GT ist das leistungsstärkste Modell der Marke und leistet 650 PS. Der Inverter ist wassergekühlt, der hintere Motor ölgekühlt – beides Maßnahmen, die eine konstante Leistungsabgabe auch bei hohen Belastungen ermöglichen. Das Fahrwerk und der Allradantrieb sind auf maximale Stabilität und Traktion ausgelegt.
Praszl fuhr den Rekord auf Serienreifen und mit einem unveränderten Fahrzeug. Besonders beeindruckt zeigte er sich vom Zusammenspiel aus Fahrwerk, Allradantrieb und Rekuperation: „Erst die starke elektrische Motorbremse ermöglicht so gute Rundenzeiten, denn sie schont die mechanische Bremse. So kann ich feiner dosiert in die Kurven gehen.“
Sportliche Leistung mit Alltagstauglichkeit
Die Idee zum Rekordversuch entstand im Austausch mit Händler Gregor Greinecker, der sowohl das Fahrzeug bereitstellte als auch die Unterstützung durch den Importeur koordinierte. Für Praszl verbindet der EV6 GT sportliche Leistung mit Alltagstauglichkeit: „Es ist das einzige Auto, mit dem ich einen Rundenrekord fahre, danach in den Eco-Modus schalte und mit der Familie nach Hause fahre.“