Kia EV6 GT stellt Elektroauto-Rundenrekord am Red Bull Ring auf

Der Kia EV6 GT hat am Red Bull Ring einen neuen Rundenrekord für Elektroautos mit Straßenzulassung aufgestellt. Mit einer Zeit von 1 Minute und 49,39 Sekunden unterbot das Modell die bisherige Bestmarke um mehr als sieben Sekunden. Gefahren wurde die Runde am 20. Oktober 2025 von Kurt Praszl, einem 56-jährigen Manager aus Wels, der den EV6 GT als „ultimatives Familienauto“ bezeichnet.

Das Ergebnis ist das Produkt einer Zusammenarbeit zwischen Praszl, dem Autohaus Greinecker in Gunskirchen und Kia Austria. Ziel war es, zu zeigen, dass sich Performance, Alltagstauglichkeit und technologische Innovation in einem Elektrofahrzeug vereinen lassen.