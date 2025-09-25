Wiener Elektro Tage 2025: Autoindustrie diskutiert Europas Weg zur E-Mobilität

Die Eröffnungsrede hielt Hans-Dieter Pötsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche Holding Salzburg. Er betonte, dass die Automobilindustrie in Europa weiterhin eine zentrale Rolle für Wohlstand und soziale Sicherheit spiele. „Ja, die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Daran besteht kein Zweifel“, so Pötsch. Der Weg zu den Klimazielen müsse allerdings „neu kalibriert“ werden, um geopolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen einzubeziehen.

Karin Tausz, Geschäftsführerin der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, hob den Fortschritt bei Ladeinfrastruktur und Reichweite hervor. Sie verwies zudem auf die Bedeutung von Nutzfahrzeugen und Logistik als Teil der Lösung.