Lobautunnel: Verkehrsminister Hanke gibt grünes Licht für den Bau

Bauzeit und Baukosten: Die aktuellste Schätzung der Vollkosten beläuft sich laut der "Strategische Prüfung" (SP-V) vom Februar 2025 auf 2,4 Milliarden Euro. 2018 ging die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (Asfinag) von 1,9 Milliarden Euro aus, sieben Jahre davor waren es 1,8 Milliarden Euro.

Sehr variabel entwickelten sich die Angaben zu Bauzeit bzw. was den Abschluss der Arbeiten betrifft: So hätte das Projekt nach ersten Plänen bereits 2014 abgeschlossen werden sollen, 2006 wurde dann von Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) auf 2015 verschoben, 2007 rief der damalige Infrastrukturminister Werner Faymann (SPÖ) die "Verkehrsplanung neu" aus mit einer Verkehrsfreigabe 2018 – Verkehrsministerin Doris Bures (SPÖ) folgte dann etwa 2011 mit der Ansage eines Baubeginns 2018 und der Freigabe 2025.

Stadtstraße – S1-Spange: Zum Projekt Nordostumfahrung gehören auch zwei ebenso umstrittene Anschlussstraßen, nämlich die S1-Spange als 4,6 Kilometer lange Verbindung zwischen dem Knoten Raasdorf und dem Stadtteil Seestadt. Das Projekt fällt wie die Umfahrung in die Zuständigkeit des Bundes. Stadtstraße: Von der Seestadt führt eine weitere, 3,2 Kilometer lange Strecke quer durch Wien-Donaustadt, um die Südosttangente (A23, Anschlussstelle Hirschstetten) mit der S1-Spange zu verknüpfen.