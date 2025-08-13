Lebensmittelpreise: Die Macht der Konzerne und die Schwäche der Politik

Ein Konferenzraum im Bundeskanzleramt. Frühsommer 2023. 40 Menschen sitzen am Tisch – Minister*, Handelsvertreter, Ökonomen. Zwei Stunden nimmt man sich Zeit, drei Minuten Redezeit pro Person. Auf dem Programm: die steigenden Preise im Supermarkt. Diskutiert wird über die Senkung der Mehrwertsteuer, über eine Transparenzdatenbank, über freiwillige Preisvereinbarungen. Die Diagnose ist klar, der Konsens groß. Doch am Ende bleibt alles wie bisher.

August 2025. Die Teuerung ist zurück – oder besser gesagt: Sie war nie weg. Die Lebensmittelpreise steigen weiter, in Österreich schneller als in den meisten anderen europäischen Ländern. Und erneut beginnt die Debatte von vorn. Mit alten Argumenten, neuen Schuldzuweisungen – und dem Versuch, ein komplexes System auf einfache Antworten zu reduzieren. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) denkt vergangene Woche laut über Preiseingriffe nach. Ein Vorstoß, der Widerspruch hervorruft. Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, warnt vor leeren Regalen: „Ein Preisdeckel sei die falsche Antwort“ – und verweist auf Ungarn. Dort habe ein staatlich verordneter Deckel die Inflation auf 46 Prozent getrieben. Kein Lieferant biete zu solchen Preisen an, Regale blieben leer.