Inflation: Der Warenkorb als Maßstab für die Teuerung

Die Inflation in Österreich ist im Jänner 2026 auf 2,0 Prozent gesunken, nach 3,8 Prozent im Dezember. Damit bestätigte die Statistik Austria am Mittwoch in Wien ihre Schnellschätzung. Im Vergleich zum Vormonat verbilligte sich das Preisniveau um 0,7 Prozent.

Neben sinkenden Energiepreisen trug dazu auch eine planmäßige Aktualisierung des sogenannten Warenkorbs bei. Dieser fiktive Einkaufskorb der Statistik Austria enthält mehr als 700 repräsentative Güter und Dienstleistungen. Er ist das zentrale Instrument, um die allgemeine Preisentwicklung für Konsumenten zu messen und die offizielle Teuerungsrate zu berechnen.