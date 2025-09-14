Merkur Versicherung wird Hauptsponsor der „Beat the City“-Serie ab 2026

Die Merkur Versicherung wird ab 2026 Hauptsponsor der vier „Beat the City“-Events und tritt damit als Namensgeber für den Grazathlon, den Linzathlon, den Viennathlon und den Innsbruckathlon auf. Die Partnerschaft ist für drei Jahre angelegt.

Die Hindernisläufe gehören zu den größten ihrer Art in Österreich und locken jährlich mehrere tausend Sportbegeisterte in die Innenstädte. Im Mittelpunkt stehen Teamgeist, Ausdauer und das gemeinsame Überwinden von Hindernissen.

„Die ‚Beat the City‘-Reihe begeistert seit Jahren Menschen aller Altersgruppen dafür, gemeinsam Sport zu treiben und über sich hinauszuwachsen. Für uns als Gesundheitspartner ist es eine Herzensangelegenheit, genau diese Motivation zu unterstützen“, erklärte Markus Spellmeyer, Vorstandsmitglied der Merkur Versicherung. Mit dem Engagement wolle das Unternehmen die Bedeutung von Bewegung, Gesundheit und gemeinschaftlichem Erleben hervorheben.

Auch die Veranstalter sehen in der Kooperation einen wichtigen Impuls: „Wir freuen uns sehr, einen langfristigen Partner für unsere ‚Beat the City‘-Events gewonnen zu haben. Gemeinsam werden wir es vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermöglichen, sich weiterhin den Herausforderungen in den schönsten Innenstädten Österreichs zu stellen“, sagte Andreas Mauerhofer, Geschäftsführer von Company Code.

Mit dem Einstieg der Merkur Versicherung als Hauptsponsor erhält die Eventreihe ab 2026 eine verlässliche Unterstützung, die die Weiterentwicklung der Formate sichern und gleichzeitig die Rolle des Unternehmens als Gesundheitspartner stärken soll.