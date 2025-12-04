Nationalbank: Vermögen in Österreich ungleich verteilt

Das Nettovermögen in Österreich ist weiterhin ungleich verteilt. Die obersten 10 Prozent der Haushalte hielten im Jahr 2023 etwas mehr als 50 Prozent des gesamten Nettovermögens, während die unteren 50 Prozent nur auf etwa 4 Prozent kamen, geht aus einer aktuellen Nationalbank-Analyse hervor.

Immerhin zeigen die Daten, dass die Schere zwischen Vermögenden und weniger Vermögenden hierzulande in den vergangenen zehn Jahren nicht weiter aufging.