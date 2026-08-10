ABO

SPÖ will Nutzung von Tiefengeothermie erleichtern

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Geothermie soll künftig unter anderem in Wien und Graz genutzt werden
©APA/APA/dpa/Jens Büttner
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Das für Bergbau zuständige Finanzministerium will das Mineralrohstoffgesetz novellieren und damit die Nutzung von Tiefengeothermie erleichtern. Das berichtete das Ö1-"Morgenjournal" des ORF am Montag. SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll will demnach "lieber österreichische Erdwärme und österreichische erneuerbare Energie" nutzen, als "Öl und Gas aus Kriegsländern". Derzeit braucht es bei Bohrungen die Zustimmung aller betroffenen Grundeigentümer, das soll sich künftig ändern.

von

Der SPÖ-Vorschlag sieht außerdem eine Bündelung des Genehmigungsverfahrens vor: Wie auch für andere erneuerbare Energien im Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) vorgesehen, soll es künftig nur noch ein Verfahren, eine zuständige Behörde und am Ende einen Bescheid geben. Zusätzlich plant das Finanzministerium ein Instrument zur Risikoabsicherung, das nach der Amortisation der Investitionskosten mit einer geringen Abgabe auf Geothermie finanziert werden soll.

Über die konkrete Ausgestaltung der Novelle muss noch innerhalb der Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS verhandelt werden, Schroll rechnet mit einer raschen Einigung. Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) zeigte sich am Montag in einer Aussendung grundsätzlich offen für den Vorschlag. "Wir werden uns nun genau ansehen, wie die vorgeschlagenen Regelungen ausgestaltet sind. Entscheidend ist, dass das Modell praxistauglich und wirtschaftlich sinnvoll ist und nicht mit neuen Belastungen verbunden ist." Zehetner forderte außerdem erneut die Aufhebung des in Österreich seit 2011 geltenden CO2-Speicherverbots. Der Schritt ist auch im Regierungsprogramm vorgesehen.

Geothermie ist hierzulande ein Hoffnungsträger der Energiewende. Die günstigsten thermischen Untergrundbedingungen befinden sich in den "Thermenregionen" Ost- und Südostösterreichs, im Wiener Becken, im Inn- und Hausruckviertel und in der Gegend von Bad Gastein. Unter Wien wurde ein Reservoir in rund 3.000 Metern geortet. Laut Wien Energie sollen damit langfristig 200.000 Haushalte mit Wärme versorgt werden. Bis 2040 will das Unternehmen etwa ein Viertel der Wiener Fernwärme aus Tiefengeothermie gewinnen. Probebohrungen gibt es auch in der Steiermark, erste Wärmelieferungen könnten dort frühestens 2030 erfolgen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Weiterbildungszeit-Ausgaben mit 150 Mio. Euro pro Jahr gedeckelt
Wirtschaft
AMS genehmigte bisher 550 Weiterbildungszeit-Anträge
Post macht mehr Umsatz, aber weniger Gewinn
Wirtschaft
Post-EBIT sinkt im Halbjahr um 22 Prozent auf 73,3 Mio. Euro
Wifo-Experte warnt vor undifferenziertem Hilfspaket
Wirtschaft
Regierung feilt noch an Hilfspaket für Bauern
++ ARCHIVBILD ++ Rechenzentrum bei Nickelsdorf noch nicht fix
Wirtschaft
Doskozil: Kein Rechenzentrum bei zu hohem Wasserverbrauch
Bergbau in Österreich nicht nur am Erzberg
Technik
Österreich mit vielen aber meist kleinen Rohstoffvorkommen
Das Tierfutter wird bei vielen Bauern knapp
Wirtschaft
Viele Notschlachtungen wegen dürrebedingten Futtermangels
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER