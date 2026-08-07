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Doskozil: Kein Rechenzentrum bei zu hohem Wasserverbrauch

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++ ARCHIVBILD ++ Rechenzentrum bei Nickelsdorf noch nicht fix
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In der Debatte über ein etwaiges Rechenzentrum in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) erklärt, dass das Werk nicht kommen wird, sollte der zu erwartende Wasserverbrauch dafür zu hoch sein. Die ÖVP Burgenland forderte am Freitag Informationen zu dem Projekt.

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Noch steht nicht fest, ob das Rechenzentrum überhaupt errichtet werden soll und wie hoch der zu erwartende Wasserverbrauch ist. Aktuell gebe es lediglich Gespräche dazu, so Doskozil. Im "Standard" und im ORF erklärte er jedoch, sollte so viel Wasser benötigt werden, wie bei einem derartigen, heftig kritisierten Projekt in Oberösterreich, dann werde es dieses Zentrum im Burgenland nicht geben.

Die ÖVP Burgenland forderte jedenfalls Transparenz. Landesparteiobmann Christoph Zarits verwies etwa auf den Wasser- und Flächenverbrauch, die notwendige Infrastruktur und den Nutzen für die Region. "Wir sagen Ja zu Investitionen und Betriebsansiedlungen. Aber eine große Investitionssumme allein ist noch keine erfolgreiche Wirtschaftspolitik", so Zarits.

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