Die "FT" berichtete unter Berufung auf Insider, die niederländische Regierung habe auf dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel Unterstützung für den spanischen Ökonomen signalisiert. Damit dürfte sie ihren eigenen Kandidaten Klaas Knot fallenlassen. Ein EU-Diplomat soll wiederum laut Reuters gesagt haben, dass die Niederlande erklärt hätten, dass sie einen Konsenskandidaten für das Amt des EZB-Präsidenten unterstützen werden.