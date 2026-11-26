Die finanziell strauchelnde Staatsairline forderte demnach im Oktober Teile des Kabinenpersonals auf, sich zwischen einer Kündigung und einer Herabstufung zu entscheiden. Piloten sollen zum Beispiel auf ihren Ausbilderstatus verzichten. Einige sollten sich zwischen dem Ausscheiden und einer Entsendung an Air Niugini in Papua-Neuguinea entscheiden.

Die Airline, an der die deutsche AUA-Mutter Lufthansa mit zehn Prozent beteiligt ist, steckt seit September in einem Insolvenzverfahren nach US-Recht. Der starke Anstieg der Kerosinpreise infolge des Iran-Krieges brachte die hoch verschuldete Fluggesellschaft ins Schleudern. AirBaltic will sich bis Mitte nächsten Jahres entschulden und gesundschrumpfen: Die Flotte von 54 Airbus A220-300 soll bis Ende 2026 auf 36 reduziert werden. Einst wollte die größte baltische Airline auf 100 Maschinen aufstocken. Von zuletzt gut 3.000 Stellen sollen 500 bis 700 gestrichen werden. Die lettische Regierung sagte in dieser Woche eine staatliche Garantie über 175 Millionen Dollar zu, um das Unternehmen in der Restrukturierung zu stützen.

AirBaltic erklärte auf Anfrage von Reuters, die Entsendungen nach Papua-Neuguinea seien Teil einer Kooperationsvereinbarung. Die Piloten könnten ab dem kommenden Jahr freiwillig A220-Maschinen von Air Niugini fliegen. Der Personalprozess und die Gespräche mit den Mitarbeitenden seien noch nicht abgeschlossen. Das Unternehmen machte keine Angaben zur Zahl der betroffenen Beschäftigten.

"Verschiedenen Mitarbeitergruppen wurden Optionen wie reduzierte Arbeitszeiten, alternative Rollen und Versetzungen zwischen Standorten angeboten, um die Zahl der betriebsbedingten Kündigungen möglichst gering zu halten", teilte die Airline mit. Geltendes Arbeitsrecht werde eingehalten. Australien warnt wegen hoher Kriminalität, Stammeskonflikten und einer vom derzeit stark ausgeprägten Klimaphänomen El Nino verursachten Dürre vor Reisen ins benachbarte Papua-Neuguinea.

Die lettische Luftfahrtgewerkschaft beklagte hingegen, AirBaltic habe sie weder zu den Herabstufungen noch zu den Entsendungen an Air Niugini konsultiert. Die Organisation vertritt rund 30 Prozent der Piloten und ein Viertel des Kabinenpersonals von AirBaltic. Sie wertete das Vorgehen als Verstoß gegen EU-Recht und lettische Vorschriften.

AirBaltic will die entsandten Piloten dem zweiten Insider zufolge zunächst wie bei Dienstreisen weiterbezahlen, sie später jedoch über eine Schweizer Tochtergesellschaft anstellen. Die Personalpläne seien zudem Teil einer Geschäftsstrategie, zu der Partnerschaften für den Verleih von Besatzungen gehörten. Es werde sichergestellt, dass für den Sommer 2027 genügend Personal zur Verfügung stehe. Die Airline aus Riga vermietet zur Hochsaison Flugzeuge samt Besatzung an andere Fluggesellschaften.