Zuvor hatte auch Brasilien neue mögliche US-Zölle auf brasilianische Flugzeuge und Zucker scharf kritisiert. Das Büro von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sprach von einem "inakzeptablen Schritt innerhalb des laufenden bilateralen Verhandlungsprozesses". Brasilien werde sich einer solchen Drohung "nicht beugen", fügte das Präsidialamt hinzu und schloss "Gegenmaßnahmen" nicht aus.

Die USA hatten am Mittwoch neue Sonderzölle gegen die EU, China und weitere Handelspartner angekündigt. Der Handelsbeauftragte von Präsident Donald Trump, Jamieson Greer, nannte die Sätze von 15 bis 20 Prozent am Mittwoch "zielgerichtet". Er begründete sie im Sender CNBC mit Industriesubventionen der Handelspartner, die illegal seien und zur Überproduktion führten. Auf Flugzeuge aus Brasilien hatte Washington einen Zoll von zehn Prozent vorgeschlagen.

Vietnam teilte seinerseits mit, dass es am Abschluss eines Handelsabkommens mit den USA arbeite. Zudem versicherte Hanoi, gegen "Überproduktion" vorzugehen und die Vorschriften zu Zwangsarbeit zu verschärfen - ein Schritt, mit dem neue US-Zölle abgewendet werden sollen.