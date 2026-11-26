Für Reiseziele in Deutschland und Nordeuropa rechne das Unternehmen mit stabilen Preisen, in den Mittelmeerländern mit circa drei Prozent Verteuerung und auf Fernstrecken zwischen drei und fünf Prozent. "Seit der Corona-Pandemie gab es signifikante Preisanstiege, da ist aus unserer Sicht ein Plateau erreicht", erklärte Raoul. "Wir merken, dass die Kunden das nicht mehr ganz akzeptieren."

Pauschalreisen verteuerten sich in Deutschland laut Daten des Statistischen Bundesamtes von 2021 bis 2025 um rund 30 Prozent. Ähnlich verhält es sich in Österreich.

Nicht nur die starke Nachfrage, auch höhere Kosten verteuerten den Urlaub: Zuletzt kündigten mehrere Fluggesellschaften an, die Ticketpreise wegen der durch den Iran-Krieg stark gestiegenen Treibstoffkosten weiter anzuheben. Die AUA-Mutter Lufthansa oder Ryanair zum Beispiel gehen von einem zweistelligen Anstieg 2027 aus. "Die Airlines versuchen natürlich, den höheren Kerosinpreis an die Kunden weiterzugeben - das gelingt ihnen aber nicht in vollem Umfang", sagte Raoul.

Dertour will mit Frühbucherrabatten, die in vielen Fällen höher sind als im Vorjahr und bis zu 40 Prozent betragen, und weiteren Aktionen höhere Einkaufskosten ausgleichen. Die Buchungen liegen Dertour derzeit noch unter dem Niveau des Vorjahres, ebenfalls ein Zeichen für mehr Preissensibilität. Raoul erwartet aber, dass sie im Jänner anziehen. "Der Urlaubswunsch ist ungebrochen, die Leute wollen verreisen - aber sie schneiden sich ein Stück weit die Reise so zurecht, dass sie in ihren Budgetrahmen passt." Die Budgets würden aufgrund der Inflation knapper. "Deswegen springen in Deutschland die Kunden sehr stark auf das Thema Rabatte an."

Der Reiseriese will die klassische Pauschalreise modernisieren. Die Kunden wollten selbst entscheiden, welche Leistungen sie bräuchten und buchen wollten und welche nicht. Deshalb führt die Rewe-Tochter drei Tarifgruppen ein. Der Tarif "Go" richtet sich an preisbewusste Urlauber, die lediglich Hotel und Flug buchen. Die teureren Buchungsklassen "Comfort" und "Signature" beinhalten weitere Leistungen. Dazu zählen das Zugticket zum Flughafen, das Nutzen der Flughafenlounge bei Flugunregelmäßigkeiten oder eine persönliche Reisebetreuung via WhatsApp. "Wir wollen die tradierte Pauschalreise endlich hinter uns lassen und Kunden aus dem immer schneller wachsenden Segment 'Connected Trip' - also vom Verbraucher selbst zusammengestellte Reisen - zurückholen, indem wir die Pauschalreise flexibler machen", sagte Raoul.

Zudem bietet Dertour künftig mehrere Stornofristen gegen Aufpreis an. Hintergrund ist die anhaltende Verunsicherung der Kunden wegen des Iran-Krieges, vor allem bei Zielen im Nahen Osten. Der von den USA und Israel begonnene Militärkonflikt hatte im Frühjahr den Luftverkehr der Region stark gestört, tausende Reisende, auch von Dertour, wurden zurückgeholt. Für die Vereinigten Arabischen Emirate bleibe dieses Flex-Angebot noch bis Ende Jänner kostenlos, um die Verbraucher wieder nach Dubai zu locken. Neben der bisherigen Rücktrittsmöglichkeit von 15 Tagen vor Abreise gibt es künftig die Option auch mit Fristen von 30 und drei Tagen.

Mit den Neuerungen reagiert Dertour auch auf ein turbulentes Touristikjahr 2025/26. Die Gästezahl lag leicht unter dem starken Vorjahreswert, wobei das Unternehmen keine absoluten Zahlen nennt. Wegen des Iran-Krieges sei die Nachfrage nach Fernost-Reisezielen gesunken. Deutliches Wachstum in Mittelmeerländern habe das nicht ganz ausgeglichen.