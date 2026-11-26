Eine Mehrheit von 341 Abgeordneten in Straßburg stimmte für eine entsprechende Einigung, die mit Unterhändlern der EU-Mitgliedstaaten in der vergangenen Woche getroffen worden war. 224 waren dagegen, 31 enthielten sich.

Methan ist nach Kohlendioxid das Treibhausgas mit der zweitgrößten Bedeutung und für Klimaerwärmung und Luftverschmutzung verantwortlich. Es bleibt zwar kürzer in der Atmosphäre, ist dafür aber schädlicher als CO2. Methan entsteht in der Landwirtschaft, auf Mülldeponien sowie in der Öl- und Gasindustrie.

Eigentlich müssen Unternehmen ab dem 1. Jänner 2027 für bestimmte Lieferverträge nachweisen, dass bei Brennstoffen im Herkunftsland ähnliche Standards im Hinblick auf Überwachung, Berichterstattung und Kontrolle gelten wie in der EU.

Mit der Verlängerung der Fristen soll die Versorgungssicherheit angesichts der angespannten Lage auf Energiemärkten gesichert und Preiserhöhungen vermieden werden. Die Verschiebung geht auf Bedenken von Energieimporteuren zurück. Diese hatten gewarnt, möglicherweise nicht genügend Lieferungen sicherstellen zu können, die den europäischen Anforderungen entsprechen.

Auch Österreich hatte sich im Vorfeld für die Verschiebung eingesetzt. Grüne und Linke kritisierten die Entscheidung. "Wieder einmal hat die fossile Brennstoffindustrie bekommen, was sie wollte: schwächere Klimaschutzmaßnahmen und mehr Zeit, um weiter wie bisher zu wirtschaften", teilte Linken-EU-Politiker Martin Günther mit.

Kritik kam auch von der FPÖ, sie hält die Verschiebung um zwei Jahre allerdings noch für zu wenig. "Das ist angesichts der großen Importabhängigkeit in diesem Bereich inakzeptabel. Es bürdet den Importeuren enorme bürokratische Hürden auf", so der freiheitliche EU-Abgeordnete Roman Haider laut Aussendung.