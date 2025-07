Erste Anklage im Signa-Skandal: René Benko muss wegen betrügerischer Krida vor Gericht

Ein zentraler Bestandteil der Anklage ist eine Zahlung an die RB Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG vom 6. Oktober 2023. Dabei handelt es sich um die Vorauszahlung für die Anmietung einer Villa auf der Hungerburg in Innsbruck – zu einem Zeitpunkt, als die finanzielle Lage Benkos Unternehmen bereits angespannt war. Wie News bereits im Frühjahr berichtete, zahlte Benko neben der Miete auch über 175.000 Euro für Betriebskosten, Einrichtung und Ausstattung der Immobilie.

Brisant: Laut Ermittlern war die Villa infolge eines Hangrutsches und eines dadurch verursachten Wasserschadens über Monate unbewohnbar. In den Ermittlungsakten heißt es: „Somit bleibt die Frage, weshalb eine Mietvorauszahlung sowie die Bezahlung der Betriebskosten just in jenen Monaten vorgenommen wurden, in welchen offenbar das Wohnhaus ohnehin nicht bewohnbar gewesen ist.“