Österreichisches Team gewinnt erste Tram-Weltmeisterschaft in Wien

Am Wiener Ring wurde am Wochenende Geschichte geschrieben: Bei der ersten Austragung der Tram-Weltmeisterschaft setzte sich das österreichische Team durch. Die beiden Fahrer:innen Elisabeth Urbanitsch und Florijan Isaku von den Wiener Linien gewannen den Bewerb, bei dem 25 Teams in acht Disziplinen gegeneinander antraten.

Den zweiten Platz belegten Monika Bocian und Dariusz Graj aus Polen, Rang drei ging an Ingrid Nansve und Ole Marius Fossen aus Norwegen. Vor mehreren zehntausend Zuschauer:innen wurden die Teams entlang der Strecke angefeuert und die Sieger:innen auf dem Rathausplatz gefeiert.