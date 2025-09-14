News Logo
Österreichisches Team gewinnt erste Tram-Weltmeisterschaft in Wien

Subressort
Corporate News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

Die Tram-Weltmeister:innen Elisabeth Urbanitsch und Florijan Isaku

©Simon Wöhrer / Wiener Linien
Elisabeth Urbanitsch und Florijan Isaku von den Wiener Linien sichern sich den Weltmeistertitel bei der ersten Tram-WM am Wiener Ring. Polen und Norwegen komplettieren das Podest.

von

Am Wiener Ring wurde am Wochenende Geschichte geschrieben: Bei der ersten Austragung der Tram-Weltmeisterschaft setzte sich das österreichische Team durch. Die beiden Fahrer:innen Elisabeth Urbanitsch und Florijan Isaku von den Wiener Linien gewannen den Bewerb, bei dem 25 Teams in acht Disziplinen gegeneinander antraten.

Den zweiten Platz belegten Monika Bocian und Dariusz Graj aus Polen, Rang drei ging an Ingrid Nansve und Ole Marius Fossen aus Norwegen. Vor mehreren zehntausend Zuschauer:innen wurden die Teams entlang der Strecke angefeuert und die Sieger:innen auf dem Rathausplatz gefeiert.

Beeindruckende Leistung

„Herzlichen Glückwunsch an unser Spitzenteam der Wiener Linien – das war eine beeindruckende Leistung von Elisabeth und Florijan! Als Öffi-Hauptstadt haben wir als Gastgeberin mit dieser Tram-WM Geschichte geschrieben. Wien steht für Innovation, Nachhaltigkeit und Lebensqualität und das haben wir heute auch mit einer großen Leistungsschau am Rathausplatz bewiesen“, erklärte Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Blurred image background

Tram-Bowling ist eine der Disziplinen bei der Tram-WM.

 © Simon Wöhrer / Wiener Linien

Nach dem Ende der Bewerbe wurde das Staffelholz symbolisch an Warschau übergeben. Dort wird im kommenden Jahr die nächste Tram-Europameisterschaft stattfinden.

Über die Autoren

