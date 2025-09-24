„FahrMit Inzersdorf“: Wirtschaftskammer Wien startet Pilotprojekt für überbetriebliche Mitfahrbörse

An dem Projekt beteiligen sich sechs Unternehmen: Blaguss Reisen, Post, Prangl, Tele Haase Steuergeräte, Wiener Lokalbahnen und Wojnar’s Delikatessenerzeugung. Über die App FluidLife des Wiener Softwareentwicklers Fluidtime Data Services können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Fahrten koordinieren – sowohl als Fahrer als auch als Mitfahrer.

„Unsere Betriebe werden nicht nur in der Produktion und der Logistik immer nachhaltiger“, erklärte Stefan Ehrlich-Adám, Obmann der Sparte Industrie in der WK Wien. „Sie suchen auch nach innovativen Lösungen für ihre Mitarbeiter, die über das eigene Unternehmen hinausgehen.“

Die App bietet zusätzliche Anreize: Teilnehmer sammeln Punkte, die von den Unternehmen mit Preisen belohnt werden. Gleichzeitig können Nutzer die eingesparten Emissionen in der Anwendung nachvollziehen.