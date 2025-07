Laut krone.at soll Benko die Privatstiftung der Familie Haselsteiner kurz vor der Signa-Pleitewelle, die gegen Ende 2023 einsetzte, um besagte 5 Mio. Euro gebracht haben. Im Herbst 2023 erbat Benko dem Bericht zufolge von dem Baumagnaten 5 Mio. Euro für die Signa-Tochter Sportscheck, um deren Insolvenz zu verhindern.

Am 6. November 2023, also kurz vor der Insolvenz der Signa Holding, soll Benko dem Signa-Großaktionär noch eine persönliche, notariell beglaubigte Garantieerklärung übergeben haben, wonach die 5 Mio. Euro spätestens bis 30. Juni 2024 an die Haselsteiner-Stiftung zurückfließen würden. Dazu kam es nicht mehr – Sportscheck geriet trotz der millionenschweren Geldspritze in die Insolvenz, über Benko persönlich wurde im März 2024 Insolvenz eröffnet.