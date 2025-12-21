„René Benko sieht sich zu Unrecht auf der Anklagebank“

Sebastian, du hast René Benko über Jahre vom Aufstieg bis zum Fall verfolgt. Was war das für ein Moment, als er heuer zum ersten Mal als Angeklagter vor Gericht stand?

Für ihn ist das auf jeden Fall ein entscheidender Moment. Er hat sich monatelang akribisch darauf vorbereiten können. Sein Tagesinhalt während der U-Haft war hauptsächlich geprägt vom Aktenstudium. Er hält das alles für an den Haaren herbeigezogen und konstruiert.

Das geht aus den Schriftsätzen hervor, die er gemeinsam mit seinem Anwalt immer wieder eingebracht hat. Für Benko ist das ein entscheidender Punkt in seinem Werdegang, in seinem Leben. Und ja, für den Beobachter ist das natürlich auch extrem spannend.

Was heißt das für dich? Deine Recherchen kommen jetzt an einen Punkt – und das ist im Gerichtssaal.

Ja, die jahrelangen Recherchen, die ich gemeinsam mit Rainer Fleckl von der Kronen Zeitung gemacht habe, kommen an ein vorläufiges Ende. Jetzt ist es Arbeit der Justiz, Arbeit des Gerichts. Wir beobachten das, berichten und versuchen, das einzuordnen. Aber die klassische investigative Recherche hat ihren Höhepunkt hinter sich. Viel von unseren Recherchen hat Eingang gefunden in die Ermittlungsarbeit, teilweise auch in Anklageschriften. Jetzt ist es an der Justiz, darüber zu urteilen, da maße ich mir nichts an. Das ist nicht die Arbeit des Journalisten.

Im ersten Prozess wurde René Benko in einem von zwei Anklagepunkten der betrügerischen Krida schuldig gesprochen. Auch im zweiten Prozess gab es einen Schuldspruch. Kannst du das nochmal einordnen?

Im ersten Prozess ging es um eine Schenkung in Höhe von 300.000 Euro. Dafür ist er zu 24 Monaten Haft verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig (Stand 15. Dezember 2025; Anm. der Red.). Nur einen Euro mehr und er wäre über der Bemessungsgrenze von 300.000 Euro gewesen, wo der Strafrahmen schon zehn Jahre sind.

Du bist bei beiden Prozessen im Gerichtssaal gesessen. Welchen Eindruck hat René Benko auf dich gemacht?

Auf mich wirkte er schwer gezeichnet. Die fast einjährige Untersuchungshaft hat zweifellos ihre Spuren bei ihm hinterlassen. Jedenfalls merkt man ihm von außen an, dass er sich zu Unrecht auf der Anklagebank sieht. Ob sich dieses Bild auch in den weiteren Verfahren, die von der Dimension her um einiges größer sein werden, fortsetzt, bleibt abzuwarten.