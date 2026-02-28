Kurz, Naidoo, Sobotka: Ermittler nehmen Benkos Sommerfest ins Visier

Das Wetter spielte mit. Viele erschienen sommerlich in Weiß, wie es der Dresscode auf der Einladung verlangte. Vor der Villa trieb eine Frau in schwarzem Badeanzug mit silberner Haube auf einem Podest im Pool. Dahinter tanzten in weiß gekleidete Frauen am Beckenrand, im Garten begleitete ein Streichquartett die Ankommenden. Noch Jahre später berichteten Gäste von einer Szenerie wie aus einem James-Bond-Film.

Einige der prominentesten Besucher wählten die Anreise über den See. In tiefroten Riva-Motorbooten aus Mahagoni fuhren sie heran. Unter ihnen: Musikikone Tina Turner, die dem Schweizer Freundeskreis Benkos seit Jahren verbunden war. Auch private Aufenthalte im Luxuschalet in Oberlech zählten dazu. Für das Fest wurde eigens ein offener Pavillon errichtet. Unter freiem Himmel nahmen die Gäste Platz. Der Abend ist durchinszeniert. Alles war genau dort, wo es stehen sollte.