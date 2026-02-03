René Benko: Arabischer Staatsfonds gewinnt Prozess und bekommt rund 700 Mio. Euro zugesprochen

Die Reise zahlt sich aus. In den darauffolgenden Jahren investieren mehrere Mubadala-Gesellschaften mehr als 700 Millionen Euro in die Signa-Gruppe. Im Gegenzug erhält der Staatsfonds hohe Zinszusagen und weitreichende Sicherheiten. Ob Benkos Co-Gesellschaftern diese Vertragswerke überhaupt jemals vorgelegt wurden, ist bis heute offen und fraglich.

Ende 2023 bricht jedenfalls das Geflecht der Signa-Gruppe in sich zusammen. Zentrale Gesellschaften müssen Insolvenz anmelden. Mubadala will nun sein investiertes Geld zurück – und zieht vor ein internationales Schiedsgericht. 2025 wird in Zürich und Genf verhandelt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.