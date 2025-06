René Benko: Millionenstreit mit ehemaligem Geschäftspartner

Der inzwischen in U-Haft sitzende Immobilienjongleur René Benko war Ende 2023 auch mit Dieter Berninghaus, seinem früheren Chefstrategen für das Handelsgeschäft, im Streit. Ende November 2023 gab es ein hitziges Streitgespräch zwischen den beiden, auf welcher Basis eine Zahlung an Berninghaus über 16,9 Mio. Euro geflossen sei. Benko bezeichnete den Geldfluss in dem Gespräch als Kredit, Berninghaus als Gegenleistung für einen Aktienverkauf, heißt es in der NZZ vom Dienstag.

Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) beruft sich auf einen Gesprächsmitschnitt, den offenbar Benko selber angefertigt habe und der der Zeitung vorliegt. Die Ermittler hätten bei einer Hausdurchsuchung in Benkos Villa in Innsbruck im Juni 2024 ein Smartphone mit dem Mitschnitt gefunden. Unmittelbar nach dem Gespräch habe die Signa Holding Insolvenz angemeldet. „Der innere Kreis rund um René Benko war zu jenem Zeitpunkt in einer heillosen Schlammschlacht mit gegenseitigen Schuldzuweisungen versunken“, schreibt die NZZ unter Verweis auf den Mitschnitt. Benko habe Berninghaus, der sich bereits Ende Mai 2023 aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hatte, über Monate hinweg bespitzeln lassen. Zu dem Geldfluss aus 2022 ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Wien.