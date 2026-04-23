Russische Milliardäre steigern Vermögen auf Rekordwert

Als reichster Russe zählt nun Alexej Mordaschow, Generaldirektor der Investmentfirma Severgroup. Er und seine Familie besitzen der Liste zufolge ein Vermögen von 37 Mrd. Dollar. Das sind 8,4 Mrd. Dollar mehr als ein Jahr zuvor, als Mordaschow noch auf Platz zwei lag. Auf dem zweiten Platz folgt nun Wladimir Potanin, Chef der Holding Interros und des Metallproduzenten Nornickel, mit 29,7 Mrd. Dollar. Nummer drei ist der ehemalige Lukoil-Chef Wagit Alekperow mit 29,5 Mrd. Dollar, der ein Jahr zuvor die Rangliste anführte. Auf dem vierten Platz folgt der Chef des Gaskonzerns Novatek, Leonid Michelson, der zusammen mit seiner Familie ein Vermögen von 28,3 Mrd. Dollar besitzt.

Als einige Russen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion große Vermögen anhäuften, zählten sie zeitweise zu den reichsten Menschen der Welt. Inzwischen führen US-Technologieunternehmer die weltweite Forbes-Liste an. Reichster Mensch der Welt ist Elon Musk mit 839 Mrd. Dollar. Auf dem zweiten Platz liegt Larry Page von Google mit 257 Mrd. Dollar.