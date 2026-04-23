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Russische Milliardäre steigern Vermögen auf Rekordwert

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Alexej Mordaschow

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Als reichster Russe zählt nun Alexej Mordaschow mit einem geschätzten Vermögen von 37 Milliarden Dollar.

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Russische Milliardäre sind trotz des Ukraine-Kriegs und der westlichen Sanktionen einem Medienbericht zufolge noch reicher geworden. Das Vermögen der 155 reichsten Menschen des Landes wuchs im vergangenen Jahr um elf Prozent auf den Rekordwert von 696,5 Mrd. Dollar (593,62 Mrd. Euro), wie das Magazin Forbes Russia am Donnerstag berichtete.

Die reichsten Russen, deren Wohlstand traditionell auf den Bodenschätzen des Landes gründet, profitierten von gestiegenen Rohstoffpreisen. Diese wurden durch Störungen der globalen Handelsströme in die Höhe getrieben, wozu auch die Sanktionen gegen Russland beigetragen haben.

Alexej Mordaschow auf Platz 1

Als reichster Russe zählt nun Alexej Mordaschow, Generaldirektor der Investmentfirma Severgroup. Er und seine Familie besitzen der Liste zufolge ein Vermögen von 37 Mrd. Dollar. Das sind 8,4 Mrd. Dollar mehr als ein Jahr zuvor, als Mordaschow noch auf Platz zwei lag. Auf dem zweiten Platz folgt nun Wladimir Potanin, Chef der Holding Interros und des Metallproduzenten Nornickel, mit 29,7 Mrd. Dollar. Nummer drei ist der ehemalige Lukoil-Chef Wagit Alekperow mit 29,5 Mrd. Dollar, der ein Jahr zuvor die Rangliste anführte. Auf dem vierten Platz folgt der Chef des Gaskonzerns Novatek, Leonid Michelson, der zusammen mit seiner Familie ein Vermögen von 28,3 Mrd. Dollar besitzt.

Als einige Russen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion große Vermögen anhäuften, zählten sie zeitweise zu den reichsten Menschen der Welt. Inzwischen führen US-Technologieunternehmer die weltweite Forbes-Liste an. Reichster Mensch der Welt ist Elon Musk mit 839 Mrd. Dollar. Auf dem zweiten Platz liegt Larry Page von Google mit 257 Mrd. Dollar.

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