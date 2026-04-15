Wie Dating-Apps Indiens Heiratskultur verändern

Die 26-jährige Ayshwarya aus Kerala erklärte in einem Interview (Times UK): „Ich habe wochenlang gezögert, eine App zu nutzen. Dating ist in Indien anders, wenn wir ja zu einem Date sagen, ist das für manche Männer wie ein Ja zur Ehe.“ Ayshwarya repräsentiert die neue, gebildete Generation Indiens. Aus einem Dorf kommend, lebt sie jetzt in der Großstadt Chennai. Ihre Eltern starben, als sie Anfang 20 war. Sie bekam ein Stipendium, schloss mit Auszeichnung das Studium ab, gründete ein Markenstrategie-Unternehmen und ist finanziell unabhängig.

Indien, wo die Polizei bei öffentlichem Küssen einschreitet, und der Entscheidung für eine unabhängige Liebesheirat oft die soziale Ächtung folgt, ist ein riesiger Markt für Dating-Apps. Etwa 2.500 Matchmaking-Start-ups sind registriert. Begonnen hat die breite Nutzung mit der Telekom-Revolution von 2016, die billiges Internet selbst in entlegene Regionen brachte. In den kleinsten Dörfern haben die Bewohner jetzt Zugang zum Netz. Online-Dating ist für die junge Bevölkerung Indiens dennoch keine einfache Entscheidung. Es geschieht meisten im Verborgenen. „Lass deine Eltern nicht wissen, dass du Dating-Apps benutzt“, sagte Ayshwarya in ihrem Interview, „Heirats-Apps sind akzeptiert – Dating-Apps nicht.“