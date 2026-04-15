Wie Dating-Apps Indiens Heiratskultur verändern

In Indien beginnt eine junge Generation, sich von arrangierten Ehen zu lösen – oft im Verborgenen. Mehr als 100 Millionen Nutzer suchen online nach Partnern, doch soziale Normen, Kastensystem und familiärer Druck setzen der digitalen Freiheit weiterhin enge Grenzen.
Ein Großteil der Ehen in Indien wird nach wie vor von den Familien entschieden. Etwa zwei Drittel begegnen ihrem künftigen Ehepartner erst bei oder unmittelbar vor der Hochzeit. Doch das antike System gerät ins Wanken.
Eine junge Generation beginnt sich dem familiären Druck zu entziehen und möchte über ihre Zukunft selbst entscheiden. In einem Land mit tief verwurzelten Traditionen sind bereits mehr als 100 Millionen Menschen auf Dating-Apps registriert – es gleicht einer stillen Revolution.
Unabhängigkeit
Die 26-jährige Ayshwarya aus Kerala erklärte in einem Interview (Times UK): „Ich habe wochenlang gezögert, eine App zu nutzen. Dating ist in Indien anders, wenn wir ja zu einem Date sagen, ist das für manche Männer wie ein Ja zur Ehe.“ Ayshwarya repräsentiert die neue, gebildete Generation Indiens. Aus einem Dorf kommend, lebt sie jetzt in der Großstadt Chennai. Ihre Eltern starben, als sie Anfang 20 war. Sie bekam ein Stipendium, schloss mit Auszeichnung das Studium ab, gründete ein Markenstrategie-Unternehmen und ist finanziell unabhängig.
Indien, wo die Polizei bei öffentlichem Küssen einschreitet, und der Entscheidung für eine unabhängige Liebesheirat oft die soziale Ächtung folgt, ist ein riesiger Markt für Dating-Apps. Etwa 2.500 Matchmaking-Start-ups sind registriert. Begonnen hat die breite Nutzung mit der Telekom-Revolution von 2016, die billiges Internet selbst in entlegene Regionen brachte. In den kleinsten Dörfern haben die Bewohner jetzt Zugang zum Netz. Online-Dating ist für die junge Bevölkerung Indiens dennoch keine einfache Entscheidung. Es geschieht meisten im Verborgenen. „Lass deine Eltern nicht wissen, dass du Dating-Apps benutzt“, sagte Ayshwarya in ihrem Interview, „Heirats-Apps sind akzeptiert – Dating-Apps nicht.“
Kastensystem
Selbst das traditionelle System passt sich der digitalen Welt an. Über sogenannte Matrimonial-Apps suchen Familien nach Ehepartnern für arrangierte Verbindungen. Im Mittelpunkt stehen dabei weniger persönliche Interessen oder Charaktereigenschaften. Kriterien wie Kaste, Religion, Beruf und sozialer Status werden durch Verifizierungsprozesse geprüft und gefiltert.
Die Veränderung der Partnerwahl hat in Indien erst begonnen. Ein Flirt oder eine flüchtige Begegnung, wie es Apps im Westen bieten, entsprechen nicht den Erwartungen der jungen Generation. Apps arbeiten mit Filtern, die anstößige Sprache oder eindeutige Annäherungsversuche sofort blockieren. Künstliche Intelligenz schlägt sogar „angemessene“ Antworten vor, wenn sich potenzielle Partner melden.
Größtes Problem – selbst bei modernen Methoden der Partnersuche – ist immer noch das angeblich längst überwundene Kastensystem. Die bekannte Journalistin Manisha Mondal berichtete, dass viele Männer sie zunächst wegen ihres Berufs interessant fanden, sie jedoch blockierten, als sie erfuhren, dass sie aus der Dalit-Gemeinschaft (unterste soziale Gruppe, die „Unberührbaren“) stammt: „Sie wollen keinerlei Verbindung zu einer Frau aus dieser Gemeinschaft“, sagte sie.