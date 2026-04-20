Barbara Blaha: „Wir alle lernen, dass Frauen weniger wert sind“

Sie beschreiben in Ihrem Buch „Funkenschwestern“ ein Erlebnis, das viele Frauen gut kennen: Im Rahmen eines Seminars wehren Sie den ganzen Abend einen aufdringlichen Mann ab, am Ende begleitet er sie trotzdem bis zur Hotelzimmertür. Frauen hören dazu oft den Kommentar: „Hättest’ halt etwas gesagt!“ Was zeigt sich daran?

Interessant ist, wie taub viele Männer sind, wenn Frauen Nein sagen. Am Kommentar zeigt sich ein typischer Mechanismus: Der Fokus wird sofort auf das Verhalten der Frau verschoben, weg von dem, was der Mann getan hat. Der Mann hat eine Grenze missachtet und wir fragen: Was hat die Frau nicht richtig gemacht? Was hat sie möglicherweise nicht gesagt? Hat sie Signale gesendet? Das ist im Kern genau das Dilemma: Wie sehr wir alle damit aufwachsen, dass die Grenzen von Frauen verhandelbar sind. Ein Nein einer Frau gilt nicht als Antwort, sondern als Einladung zur Verhandlung.

Weil Männer nicht zuhören lernen?

Ich würde es anders formulieren: Männer haben gelernt, dass die Grenze, die eine Frau zieht, keine feste Größe, sondern eine Einladung zur Verhandlung ist. Schon im Kindergarten hören Mädchen, wenn die Burschen garstig zu ihnen sind: Der mag dich halt gern. Das ungute Verhalten eines Mannes wird zum Akt der Zuneigung uminterpretiert. Umgekehrt lernen Burschen, dass sie eine Hürde überwinden müssen, um sich einer Frau zu nähern. Diese Vorstellung ist tief kulturell verankert, etwa in Filmen, die davon handeln, wie Beharrlichkeit der Männer zum Erfolg führt.

Wie könnte eine Lösungsidee auf dem kurzen Weg aussehen?

Den kurzen Weg, dass diese Grenzen von allen akzeptiert werden, gibt es nicht. Denn hinter der mangelnden Akzeptanz liegt die unterschiedliche Verteilung von Wert in unserer Gesellschaft. Wir alle lernen ab unserer Geburt, dass die Meinung von Frauen, ihre Kompetenz, ihre Zeit weniger wert sind als die von Männern.

Wollen wir das ändern, muss jede und jeder Einzelne von uns anfangen, diese tief sitzenden Rollenbilder in uns zu reflektieren. Das ist ein schmerzhafter, unbequemer und lebenslanger Prozess. Auch ich entdecke an mir noch patriarchale Stereotype. Wenn ich zum Beispiel bei einer Fernsehdiskussion über eine Frau denke: Was hat die denn an? Das würde ich nie über einen Mann denken, das sind Muster in uns allen.

Helfen öffentlich geführte Diskussionen wie sie zuletzt so dicht geworden sind, Stichwort ORF, Christopher Seiler, Christian Ulmen?

Sie zeigen, dass sich Dinge nach vorne entwickeln, weil Frauen die sehr unangenehme Arbeit machen und aufzeigen, was wir in dieser Welt einfach nicht mehr haben wollen. In diesem Prozess werden Gewalterfahrungen von Frauen sichtbar, die wir als Gesellschaft lange für normal gehalten haben. Diese Gewalt betrifft nicht nur den körperlichen Übergriff, Gewalt ist auch die anzügliche Bemerkung, die unerwünschte Berührung und auch die Nicht-Anstellung, weil sie schwanger werden könnte.

In diesen Diskussionen zeigt sich auch, wie schnell Gewalterfahrungen als Einzelfälle dargestellt werden: Dann wird von dem einen unangenehmen Manager gesprochen, dem einen Künstler mit seinen Dämonen und dem einen Schauspieler mit seinem Fetisch. Sobald Einzelfälle daraus gemacht werden, wird verschleiert, dass wir ein gesellschaftliches Problem haben. Wenn wir kein Problem haben, müssen wir über nichts reflektieren und nicht an uns arbeiten.

Jackson Katz, den Sie in Ihrem Buch zitieren, betont, wie immer von der Zahl vergewaltigter Frauen gesprochen wird, aber nie über die Zahl der Männer, die Frauen vergewaltigt haben. Welchen Stellenwert hat Sprache im patriarchalen System?

Ich könnte auszucken, wenn ich den Begriff häusliche Gewalt höre! In diesem Begriff gibt es keinen Täter, Gewalt ist zu Hause, also privat. Wir haben viele Begriffe sprachlich so angelegt, dass es keinen Täter gibt. Sprache wird zum Täterschutz. Diese Unsichtbarkeit der Tä­ter ist ein Riesenthema. Auf Tour mit meiner feministischen Comedy habe ich immer wieder Säle voll Menschen gefragt, wer eine Frau kennt, die sexuelle Gewalt erlebt hat – von unerwünschter Berührung bis hin zur Vergewaltigung.

Jedes Mal steht der gesamte Saal, alle Anwesenden kennen eine Frau, die Gewalt erfahren hat. Umgekehrt hat sich gezeigt: Niemand steht bei der Frage auf, wer einen Täter kennt. Zur Täterperspektive gibt es eine Untersuchung der Universität Salzburg mit dem Ergebnis, dass über 90 Prozent schon einmal übergriffiges Verhalten im weitesten Kontext praktiziert haben. Dabei haben die allermeisten der Männer ihr Verhalten nicht als übergriffig identifiziert – für sie war es nur ein Kompliment oder nur ein Nachpfeifen.